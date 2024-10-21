В год 145-летия завода ОМК в Чусовом прошли командообразующие игры для сотрудников

На предприятии созданы все условия для развития сотрудников. На базе заводского учебного центра есть возможность бесплатно получить профессию, которая является широко востребованной. В рамках программы «Мастерская лидерства» заводчане могут усовершенствовать свои управленческие навыки и продвинуться по карьерной лестнице. Молодежь, работающая на предприятии, регулярно участвует в корпоративных экологических и благотворительных акциях, а также в образовательных форумах, слетах, спортивных мероприятиях, конкурсах городского и регионального уровня, реализует проекты конкурса «ОМК Партнерство», организатором которого выступает компания.