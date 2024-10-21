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Posted 21 октября, 10:52

Published 21 октября, 10:52

Modified 21 октября, 10:55

Updated 21 октября, 10:55

В год 145-летия завода ОМК в Чусовом прошли командообразующие игры для сотрудников

В год 145-летия завода ОМК в Чусовом прошли командообразующие игры для сотрудников

21 октября 2024, 10:52
Фото: Сергей Ясинский. ОМК
Для сотрудников подразделений чусовского завода ОМК прошло двадцать мероприятий, направленных на укрепление коллективов. Игры проходили с мая по сентябрь 2024 года, их приурочили к 145-летию предприятия.

Сотрудники компании получили возможность пообщаться и лучше узнать друг друга в неформальной обстановке. Подвижные игры были направлены на улучшение взаимопонимания членов коллектива, умение выражать свои мысли и идеи, совместно работать над общей задачей. Цель командных соревнований заключалась в развитии управленческих и лидерских навыков. Предполагается, что все это в перспективе обеспечит более эффективное взаимодействие сотрудников предприятия на рабочем месте.

В конце каждого мероприятия проходил конкурс по лепке пельменей, а также дружеский ужин для коллег.

Валентина Романовская, которая работает машинистом крана на заводе, отметила повышение вовлеченности и желания работать после мероприятия. Кроме этого, игры позволили сотрудникам лучше узнать друг друга.

«В ОМК развитие — взаимно, поэтому помогаем сотрудникам повышать квалификацию, осваивать смежные профессии, развивать технические компетенции, а также гибкие навыки», — сказала директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина.

Она уточнила, что речь идет об умении работать в команде, управлять коллективом, конструктивно договариваться с коллегами, адаптироваться к меняющимся условиям. В играх приняли участие порядка 800 сотрудников предприятия. Это практически треть трудового коллектива. По словам Леушиной, мероприятия такого рода повышают эффективность работы и позволяют обеспечить благоприятный психологический климат на рабочем месте.

На предприятии созданы все условия для развития сотрудников. На базе заводского учебного центра есть возможность бесплатно получить профессию, которая является широко востребованной. В рамках программы «Мастерская лидерства» заводчане могут усовершенствовать свои управленческие навыки и продвинуться по карьерной лестнице. Молодежь, работающая на предприятии, регулярно участвует в корпоративных экологических и благотворительных акциях, а также в образовательных форумах, слетах, спортивных мероприятиях, конкурсах городского и регионального уровня, реализует проекты конкурса «ОМК Партнерство», организатором которого выступает компания.

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