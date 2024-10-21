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Posted 21 октября, 09:09

Published 21 октября, 09:09

Modified 21 октября, 09:11

Updated 21 октября, 09:11

В Перми пять бывших мигрантов заключили контракт с Минобороны

В Перми пять бывших мигрантов заключили контракт с Минобороны

21 октября 2024, 09:09
Фото: Пресс-служба ВСО СКР по Пермскому гарнизону
Сюжет
Военная операция на Украине
В минувшую субботу на пермских стройках и в торговых центрах прошел рейд, проверяли таксистов и рабочих.

21 октября офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам военного комиссариата провели рейд по постановке иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации, на воинский учет. Об этом журналисту Properm.ru сообщили в ведомстве.

Видео: Пресс-служба ВСО СКР по Пермскому гарнизону.

Рейд проходил на стройплощадках, в торговых центрах и других общественных местах. Проверяли водителей такси и большегрузов. По итогам мероприятия с пятерыми иностранцами заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил.

В ходе рейда были также выявлены 47 бывших мигрантов, не вставших своевременно на воинский учет. Они были доставлены в районные военные комиссариаты для оформления документов.

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#Видео#Общество#Военная операция на Украине#Пермский край
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