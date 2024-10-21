В Перми пять бывших мигрантов заключили контракт с Минобороны

Posted 21 октября, 09:09
Published 21 октября, 09:09
Modified 21 октября, 09:11
Updated 21 октября, 09:11
21 октября офицеры военного следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с сотрудникам военного комиссариата провели рейд по постановке иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации, на воинский учет. Об этом журналисту Properm.ru сообщили в ведомстве.
Рейд проходил на стройплощадках, в торговых центрах и других общественных местах. Проверяли водителей такси и большегрузов. По итогам мероприятия с пятерыми иностранцами заключены контракты о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил.
В ходе рейда были также выявлены 47 бывших мигрантов, не вставших своевременно на воинский учет. Они были доставлены в районные военные комиссариаты для оформления документов.