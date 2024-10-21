В Перми воссоздали панно «Наука»

Posted 21 октября, 04:50
Published 21 октября, 04:50
Modified 21 октября, 05:53
Updated 21 октября, 05:53
Пермские художники Алексей Besto и Борис Guliver создали на здании производственного корпуса НПП «ТИК» панно «Наука 2.0». Автором эскиза выступил Рустам Исмагилов. Информация об этом появилась в сообществе во ВКонтакте предприятия.
«Это не просто украшение производственного корпуса, это наше наследие, отражение достижений настоящего и мечты о будущем», — отметили в пресс-службе компании. НПП «ТИК» было основано сотрудниками пермского Научно–исследовательского института управляющих машин и систем (НИИУМС).
Советское панно «Наука» появилось на фасаде организации в 1982 году, оно было создано художниками Степаном и Еленой Колюпановыми из Перми в технике финифть. Центральным образом панно стала группа из четырех человеческих фигур, вписанных в спираль, которая разворачивается из рулона чертежей на рабочем столе. Фигуры людей возможно символизируют «высший цвет» науки — ученых и исследователей.
В ходе капремонта фасада бывшего института в 2017 году арт-объект демонтировали. Концепция советского панно легла в основу создания «Науки 2.0».