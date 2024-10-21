В Перми воссоздали панно «Наука»

Советское панно «Наука» появилось на фасаде организации в 1982 году, оно было создано художниками Степаном и Еленой Колюпановыми из Перми в технике финифть. Центральным образом панно стала группа из четырех человеческих фигур, вписанных в спираль, которая разворачивается из рулона чертежей на рабочем столе. Фигуры людей возможно символизируют «высший цвет» науки — ученых и исследователей.