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Posted 21 октября, 04:50

Published 21 октября, 04:50

Modified 21 октября, 05:53

Updated 21 октября, 05:53

На здании пермского предприятия воссоздали советское панно «Наука»

В Перми воссоздали панно «Наука»

21 октября 2024, 04:50
Фото: VK ТИК | Контроль вибрации

На здании пермского предприятия воссоздали советское панно «Наука»

Сюжет
Капремонт
Впервые панно «Наука» появилось на фасаде здания в 1982 году.

Пермские художники Алексей Besto и Борис Guliver создали на здании производственного корпуса НПП «ТИК» панно «Наука 2.0». Автором эскиза выступил Рустам Исмагилов. Информация об этом появилась в сообществе во ВКонтакте предприятия.

«Это не просто украшение производственного корпуса, это наше наследие, отражение достижений настоящего и мечты о будущем», — отметили в пресс-службе компании. НПП «ТИК» было основано сотрудниками пермского Научно–исследовательского института управляющих машин и систем (НИИУМС).

Советское панно «Наука» появилось на фасаде организации в 1982 году, оно было создано художниками Степаном и Еленой Колюпановыми из Перми в технике финифть. Центральным образом панно стала группа из четырех человеческих фигур, вписанных в спираль, которая разворачивается из рулона чертежей на рабочем столе. Фигуры людей возможно символизируют «высший цвет» науки — ученых и исследователей.

В ходе капремонта фасада бывшего института в 2017 году арт-объект демонтировали. Концепция советского панно легла в основу создания «Науки 2.0».

Видео: VK ТИК | Контроль вибрации.
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