В Пермском крае в поселке на пожаре погибли три маленьких ребенка

Posted 21 октября, 04:01
Published 21 октября, 04:01
Modified 21 октября, 04:03
Updated 21 октября, 04:03
Минувшей ночью в поселке Уральский Пермского края на пожаре погибли трое маленьких детей. В поселке загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Из здания самостоятельно вышли 11 жильцов. При тушении огня сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков в возрасте 1, 3 и 5 лет.
Мать погибших детей жива: ей на месте оказали помощь медики скорой помощи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Женщина надышалась угарным газом. К месту происшествия выехали психологи МЧС России. Площадь пожара составила 140 кв. м, его тушили 20 специалистов и пять единиц техники.
В квартире не был установлен пожарный извещатель, который мог бы предотвратить трагедию, уточняют в краевом МЧС.