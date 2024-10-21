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Posted 21 октября, 04:01

Published 21 октября, 04:01

Modified 21 октября, 04:03

Updated 21 октября, 04:03

В поселке Уральский ночью на пожаре погибли трое детей

В Пермском крае в поселке на пожаре погибли три маленьких ребенка

21 октября 2024, 04:01
Фото: пресс-служба МЧС России

В поселке Уральский ночью на пожаре погибли трое детей

Мать ребят осталась жива.

Минувшей ночью в поселке Уральский Пермского края на пожаре погибли трое маленьких детей. В поселке загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Из здания самостоятельно вышли 11 жильцов. При тушении огня сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков в возрасте 1, 3 и 5 лет.

Мать погибших детей жива: ей на месте оказали помощь медики скорой помощи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Женщина надышалась угарным газом. К месту происшествия выехали психологи МЧС России. Площадь пожара составила 140 кв. м, его тушили 20 специалистов и пять единиц техники.

В квартире не был установлен пожарный извещатель, который мог бы предотвратить трагедию, уточняют в краевом МЧС.

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