В Пермском крае в поселке на пожаре погибли три маленьких ребенка

Мать погибших детей жива: ей на месте оказали помощь медики скорой помощи, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Женщина надышалась угарным газом. К месту происшествия выехали психологи МЧС России. Площадь пожара составила 140 кв. м, его тушили 20 специалистов и пять единиц техники.