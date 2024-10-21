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Posted 21 октября, 14:08

Published 21 октября, 14:08

Modified 21 октября, 14:56

Updated 21 октября, 14:56

Спрос на поваров, кондитеров и пекарей в Пермском крае увеличился на 35%

В Прикамье на треть вырос спрос на поваров

21 октября 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney

Спрос на поваров, кондитеров и пекарей в Пермском крае увеличился на 35%

Самой востребованной среди работодателей стала европейская кухня.

В Пермском крае резко вырос спрос на поваров, пекарей и кондитеров. На одну такую вакансию в регионе приходится всего 0,9 резюме при норме в 1,1. За три квартала текущего года потребность в таких сотрудниках выросла на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в целом рост по стране составил 31%). Статистикой поделились аналитики сервиса hh.ru.

Больше всего кадровый голод испытывают организации из отрасли продуктовой розницы — 53% вакансий, при этом рестораны и общепит нуждаются в таких работниках меньше — всего 40% вакансий. Остальные 7% вакансий приходятся на гостиницы, пекарни и кондитерские. Средняя предлагаемая зарплата поварам составляет 47,8 тыс. рублей, при ожидании со стороны кандидатов на 50 тыс. рублей.

Количество соискателей-поваров среди мужчин и женщин практически равное — 49% и 51% резюме соответственно. Такую работу хотят получить 31% людей в возрасте до 25 лет, а 53% — от 26 до 45 лет, 17% — старше 46 лет.

Наиболее востребованной кухней у работодателей является европейская, ее знание требуется в 5,4% вакансий. Кроме того, 8,9% соискателей владеют этой кухней. За ней идет русская кухня (2,7%), японская и итальянская кухни (по 2,4%), азиатская кухня (1,1%), китайская и французская кухни (по 0,2%).

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