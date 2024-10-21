В Прикамье строят арт-объект в виде старинной соляной баржи

Posted 21 октября, 12:19
Published 21 октября, 12:19
Modified 21 октября, 12:21
Updated 21 октября, 12:21
На берегу Камы в районе Усолья Строгановского воссоздают старинную баржу. Идея арт-объекта появилась в прошлом году, когда после ухода воды было обнаружено затонувшее судно, сообщил глава Березников Алексей Казаченко.
Строительство началось на прошлой неделе с создания малозаглубленного 13-метрового фундамента из 12 бетонных блоков. В настоящий момент идет монтаж и обшивка стального каркаса.
Работы проводятся в рамках проекта «Мосты. Соединяем берега» при поддержке краевого Минкульта. При подъеме воды баржа будет над водой, «как во времена Строгановых соляные караваны ходили по Каме».
Старинную баржу нашли на территории бывшей Рубежской слободы Усолья, украшением которой является каменный храм Владимирской Божьей Матери XVIII века. Церковь закрыли около 100 лет назад. В планах власти консервировать этот объект культурного наследия федерального значения.