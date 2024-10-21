В Прикамье замначальника ГУФСИН покинул свой пост

Posted 21 октября, 14:45
Published 21 октября, 14:45
Modified 21 октября, 14:47
Updated 21 октября, 14:47
Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю капитан внутренней службы Артем Мушинский покинул свой пост. Причиной ухода стал выход на пенсию, об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-служб ведомства. Кто займет вакантное место, не уточняется.
Артем Мушинский работал в федеральной службе с 2011 года. В марте текущего он стал заместителем начальника регионального ГУФСИН. Он занимался курированием финансово-экономического подразделения, тылового обеспечения и капитального строительства.