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Posted 21 октября, 14:45

Published 21 октября, 14:45

Modified 21 октября, 14:47

Updated 21 октября, 14:47

Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Артем Мушинский покинул свою должность

В Прикамье замначальника ГУФСИН покинул свой пост

21 октября 2024, 14:45
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю

Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Артем Мушинский покинул свою должность

Сюжет
Кадровые перестановки
Причина ухода — выход на пенсию.

Замначальника ГУФСИН по Пермскому краю капитан внутренней службы Артем Мушинский покинул свой пост. Причиной ухода стал выход на пенсию, об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-служб ведомства. Кто займет вакантное место, не уточняется.

Артем Мушинский работал в федеральной службе с 2011 года. В марте текущего он стал заместителем начальника регионального ГУФСИН. Он занимался курированием финансово-экономического подразделения, тылового обеспечения и капитального строительства.

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#Кадровые перестановки#Фсин
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