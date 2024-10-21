Валерий Сухих анонсировал повестку предстоящего пленарного заседания Заксобрания

Согласно инициативам губернатора Дмитрия Махонина, предлагается увеличить единовременную выплату при рождении ребенка в семье участника СВО. Она составит более 134 тысяч рублей. Кроме того, с января 2025 года предлагается ввести региональный студенческий капитал. Его смогут получить мамы-студентки, которые родили детей в период с января 2025 года. Единовременная выплата также составит более 134 тысяч рублей.