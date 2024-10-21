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Posted 21 октября, 13:35

Published 21 октября, 13:35

Modified 21 октября, 13:38

Updated 21 октября, 13:38

Валерий Сухих анонсировал повестку предстоящего пленарного заседания Заксобрания

Валерий Сухих анонсировал повестку предстоящего пленарного заседания Заксобрания

21 октября 2024, 13:35
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края
Спикер краевого Заксобрания рассказал, что депутаты Пермского края начали работу по формированию краевого бюджета до 2027 год. В течение недели ключевой финансовый документ будет детально рассмотрен в ходе заседаний всех парламентских комитетов.

После этого состоится его рассмотрение в первом чтении. В проекте бюджета, впервые представленном главой региона Дмитрием Махониным в начале октября, ярко отражен его социальный контекст: 67% расходов будет направлено на обеспечение нужд сфер образования и здравоохранения, а также на соцподдержку населения.

В бюджетном проекте предусмотрено финансирование новых решений актуальных проблем. В частности, учащимся вузов и ординаторам — сотрудникам медучреждений — ежегодно будет выплачиваться по 100 тысяч рублей. На реализацию госпрограммы «Качественное здравоохранение» в регионе в 2025–2027 гг. направят 276,7 млрд рублей (учитывая средства ТФОМС).

Почти 1 млрд рублей предусмотрен на ремонт и модернизацию 186 соцобъектов: интернатов для престарелых и инвалидов, центров реабилитации и соцобслуживания и других.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено 3,8 млрд рублей софинансирования, которое за три года будет направлено из краевого бюджета. Из федбюджета Пермский край получит дополнительные 3,6 млрд рублей. Свыше 5 млрд рублей предусмотрено на программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а на строительство и реконструкцию дорог и дорожных объектов в общей сложности заложено 9 млрд рублей.

Согласно инициативам губернатора Дмитрия Махонина, предлагается увеличить единовременную выплату при рождении ребенка в семье участника СВО. Она составит более 134 тысяч рублей. Кроме того, с января 2025 года предлагается ввести региональный студенческий капитал. Его смогут получить мамы-студентки, которые родили детей в период с января 2025 года. Единовременная выплата также составит более 134 тысяч рублей.

Также глава региона выступил с инициативой об увеличении стипендиальных выплат аспирантам, обучающимся по приоритетным программам научно-технологического развития края и работающим в региональных вузах и научных учреждениях.

В рамках еще одного губернаторского проекта предлагается назначить дополнительную стипендию студентам, обучающимся по педагогическим направлениям по профилю физика, химия, биология, информатика или математика при условии заключения договоров о целевом обучении.

Следующий законопроект затрагивает вопросы льгот в налогообложении для инвестпроектов и санаториев. В частности, для приоритетных инвестпроектов губернатор предложил повысить размер инвестиционного вычета.

В рамках еще одной законодательной инициативы предусматривается продление действия нулевой налоговой ставки до 1 января 2026 года для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему обложения налогом.

В ходе заседания парламентарии Пермского края рассмотрят проект постановления о Соглашении о сотрудничестве между Заксобранием региона и Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

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