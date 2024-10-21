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Posted 21 октября, 09:40

Published 21 октября, 09:40

Modified 21 октября, 09:42

Updated 21 октября, 09:42

Со 2 декабря в Перми будет работать новая тарифная зона платной парковки

Власти объяснили повышение тарифа внутри одной из зон платной парковки в Перми

21 октября 2024, 09:40
Фото: 1MI

Со 2 декабря в Перми будет работать новая тарифная зона платной парковки

Сюжет
Зона П
В границах тарифной зоны №101 появится новая тарифная зона.

В Перми внутри действующей зоны платной парковки №101 начнет работать еще одна — №103. Изменения вступят в силу со 2 декабря. В границах дополнительной зоны №103 водители будут должны платить за парковку 30 рублей в час. Она будет ограничена улицами Максима Горького, Советской, Николая Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского.

Решение о повышении тарифной ставки основывается на правилах Методики расчета размера платы за пользование платными парковками, утвержденная Пермской гордумой. В пресс-службе администрации Перми сообщают, что на данном участке в сентябре было занято более 90% парковочных мест. Повышение тарифа за парковку, по мнению Пермской дирекции дорожного движения, позволит повысить оборачиваемость парковочных мест и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в центре Перми.

Чиновники сообщают, что с начала действия нового тарифа при оплате парковки сервисы для оплаты будут автоматически перенастроены. Внести плату за пользование парковочным местом можно на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение RuParking, через SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой) или с помощью абонемента.

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#Авто#Общество#Пермь#Зона П#Администрация Перми#Платная парковка#Парковка
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