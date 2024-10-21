Власти объяснили повышение тарифа внутри одной из зон платной парковки в Перми

Решение о повышении тарифной ставки основывается на правилах Методики расчета размера платы за пользование платными парковками, утвержденная Пермской гордумой. В пресс-службе администрации Перми сообщают, что на данном участке в сентябре было занято более 90% парковочных мест. Повышение тарифа за парковку, по мнению Пермской дирекции дорожного движения, позволит повысить оборачиваемость парковочных мест и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в центре Перми.