За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянина

Posted 21 октября, 12:30
Published 21 октября, 12:30
Modified 21 октября, 12:32
Updated 21 октября, 12:32
В Прикамье двух мужчин осудят за многомиллионные кражи. Завершилось расследование в отношении ранее судимых 41-летнего кунгуряка и 32-летнего сургутянина, сообщили в краевой полиции.
Гражданам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере). Также жителю Пермского края предъявили обвинение за еще одну кражу.
Выяснилось, что в конце декабря 2023 года обвиняемые приехали на территорию жилого комплекса. Мужчины проникли в один из таунхаусов в надежде украсть что-то ценное. Решив, что за ними никто не наблюдает, они выдавили стеклопластиковую дверь веранды и попали в жилище. Внутри они нашли разные ювелирные украшения, часы, регистратор, коммутатор и зубную коронку из золота. Общая стоимость найденного имущества составила около 3 млн рублей.
В попытках скрыться злоумышленники направились к своей машине, где и были задержаны сотрудниками полиции. Как оказалось, ранее 41-летний фигурант в сентябре в одну из квартир таунхауса того же района и похитил хранившиеся там деньги и золотые монеты на сумму более 17 млн рублей.
Обвиняемых заключили под стражу. Дело направлено в суд.