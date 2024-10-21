За попытку украсть зубную коронку будут судить кунгуряка и сургутянина

Выяснилось, что в конце декабря 2023 года обвиняемые приехали на территорию жилого комплекса. Мужчины проникли в один из таунхаусов в надежде украсть что-то ценное. Решив, что за ними никто не наблюдает, они выдавили стеклопластиковую дверь веранды и попали в жилище. Внутри они нашли разные ювелирные украшения, часы, регистратор, коммутатор и зубную коронку из золота. Общая стоимость найденного имущества составила около 3 млн рублей.