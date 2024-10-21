properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 06:12

Published 21 октября, 06:12

Modified 21 октября, 06:16

Updated 21 октября, 06:16

Пермская дорожная служба подготовила технику к холодному сезону

Зима близко. Чем будут чистить от снега пермские дороги

21 октября 2024, 06:12
Фото: properm.ru

Пермская дорожная служба подготовила технику к холодному сезону

Для очистки и обработки противогололёдными материалами в службе задействовано более 200 единиц техники.

Дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС) края подготовила технику к зиме, рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья. На данный момент для очистки дорог и обработки противогололёдными материалами на ДЭС задействовано свыше 200 единиц техники.

Служба имеет в своем арсенале автогрейдеры, снегопогрузчики, самосвалы и машины для уборки тротуаров и газонов. 224 водителя и механизатора в режиме будут работать 24/7. Дороги от гололеда будут посыпать каменной солью, пескосолью и «Бионордом».

«Ежедневные осмотры покрытия позволяют быстро реагировать на изменения погоды. В случае сильных снегопадов циклы снегоочистки и обработки дорог повторяются чаще», — пишет ведомство.

Читайте также:
Тепло и дожди ожидают жителей Прикамья в наступившие будниПочему облака над Пермским краем создали проблемы для экологии? Отвечают синоптикиТретья декада октября в Пермском крае будет теплее нормы
#Погода#Снегопады#Зима#Водители#Бионорд#Техника#Обслуживание#Дорожно-эксплуатационная служба#Противогололедные материалы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика