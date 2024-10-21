Зима близко. Чем будут чистить от снега пермские дороги

Posted 21 октября, 06:12
Published 21 октября, 06:12
Modified 21 октября, 06:16
Updated 21 октября, 06:16
Дорожно-эксплуатационная служба (ДЭС) края подготовила технику к зиме, рассказали в пресс-службе Минтранса Прикамья. На данный момент для очистки дорог и обработки противогололёдными материалами на ДЭС задействовано свыше 200 единиц техники.
Служба имеет в своем арсенале автогрейдеры, снегопогрузчики, самосвалы и машины для уборки тротуаров и газонов. 224 водителя и механизатора в режиме будут работать 24/7. Дороги от гололеда будут посыпать каменной солью, пескосолью и «Бионордом».
«Ежедневные осмотры покрытия позволяют быстро реагировать на изменения погоды. В случае сильных снегопадов циклы снегоочистки и обработки дорог повторяются чаще», — пишет ведомство.