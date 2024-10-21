Зима близко. Чем будут чистить от снега пермские дороги

Служба имеет в своем арсенале автогрейдеры, снегопогрузчики, самосвалы и машины для уборки тротуаров и газонов. 224 водителя и механизатора в режиме будут работать 24/7. Дороги от гололеда будут посыпать каменной солью, пескосолью и «Бионордом».