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Posted 22 октября, 09:14

Published 22 октября, 09:14

Modified 22 октября, 09:16

Updated 22 октября, 09:16

«Азот» подвел итоги проекта «уДОБРяй!»

«Азот» подвел итоги проекта «уДОБРяй!»

22 октября 2024, 09:14
Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ подвел итоги эколого-просветительского проекта „уДОБРяй!“, организованного Советом молодежи предприятия. Финансовую поддержку проекту филиал оказал в рамках программы „Уралхим — детям“.

Проект реализован совместно с Управлением по охране окружающей среды и природопользованию и Управлением образования г. Березники. Участие в нем приняли 15 детских садов, шесть школ, два учреждения дополнительного образования и молодежный центр. Всего — порядка 1 500 человек.

В рамках проекта дети под руководством наставников благоустраивали территории своих учебных заведений, проводили ярмарки и научно-практические конференции, в течение лета удобряли землю, выращивали цветы и овощи на своих мини-огородах. Помимо этого, они получили возможность узнать интересные факты о защите природы, об «Уралхиме», о миссии и слогане Компании «Потому что еда нужна каждому».

На итоговом мероприятии в ДК им Ленина КСЦ «Азот» для детей состоялось выступление циркового шоу, были организованы выставка картин юных художников школы им. Л. А. Старкова и фотозона.

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“

Михаил Шинкарев, заместитель главы администрации г. Березники:

«Азот» уже третий год проводит конкурс проектов «уДОБРяй!» среди образова­тельных учреждений. Для города конкурс полезен не только с точки зрения озеле­нения и благоустройства, но и в плане вос­питания детей. Дети учатся бережному отношению к природе, городу, краю.

Венера Мухатаева, председатель Совета молодежи филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

Инициатива Совета молодежи предпри­ятия понравилась горожанам и смогла объединить не только детей, подростков, но и их родителей. С помощью таких проектов мы воспитываем подрастающее поколение, прививаем ему любовь к эко­логии. Нужно с раннего возраста учить ребят бережно относиться к родному го­роду, месту, в котором они живут.

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