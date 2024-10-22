«Азот» подвел итоги проекта «уДОБРяй!»

В рамках проекта дети под руководством наставников благоустраивали территории своих учебных заведений, проводили ярмарки и научно-практические конференции, в течение лета удобряли землю, выращивали цветы и овощи на своих мини-огородах. Помимо этого, они получили возможность узнать интересные факты о защите природы, об «Уралхиме», о миссии и слогане Компании «Потому что еда нужна каждому».