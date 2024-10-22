«Азот» подвел итоги проекта «уДОБРяй!»

Posted 22 октября, 09:14
Published 22 октября, 09:14
Modified 22 октября, 09:16
Updated 22 октября, 09:16
Проект реализован совместно с Управлением по охране окружающей среды и природопользованию и Управлением образования г. Березники. Участие в нем приняли 15 детских садов, шесть школ, два учреждения дополнительного образования и молодежный центр. Всего — порядка 1 500 человек.
В рамках проекта дети под руководством наставников благоустраивали территории своих учебных заведений, проводили ярмарки и научно-практические конференции, в течение лета удобряли землю, выращивали цветы и овощи на своих мини-огородах. Помимо этого, они получили возможность узнать интересные факты о защите природы, об «Уралхиме», о миссии и слогане Компании «Потому что еда нужна каждому».
На итоговом мероприятии в ДК им Ленина КСЦ «Азот» для детей состоялось выступление циркового шоу, были организованы выставка картин юных художников школы им. Л. А. Старкова и фотозона.
Михаил Шинкарев, заместитель главы администрации г. Березники:
«Азот» уже третий год проводит конкурс проектов «уДОБРяй!» среди образовательных учреждений. Для города конкурс полезен не только с точки зрения озеленения и благоустройства, но и в плане воспитания детей. Дети учатся бережному отношению к природе, городу, краю.
Венера Мухатаева, председатель Совета молодежи филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
Инициатива Совета молодежи предприятия понравилась горожанам и смогла объединить не только детей, подростков, но и их родителей. С помощью таких проектов мы воспитываем подрастающее поколение, прививаем ему любовь к экологии. Нужно с раннего возраста учить ребят бережно относиться к родному городу, месту, в котором они живут.