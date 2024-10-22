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Posted 22 октября, 03:06

Published 22 октября, 03:06

Modified 22 октября, 03:08

Updated 22 октября, 03:08

СК проверит ситуацию с заселением мигрантом в здание детского сада в Перми

Бастрыкин потребовал проверить заселение мигрантов в здание бывшего детсада в Перми

22 октября 2024, 03:06
Фото: sledcom.ru

СК проверит ситуацию с заселением мигрантом в здание детского сада в Перми

Сюжет
Школа
Доклад о результатах проверки представит руководитель СУ СК по Пермскому краю.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о возможном нарушении миграционного законодательства в Перми, об этом сообщает краевое СУ СК.

Ранее в сети распространилась запись о том, что на месте бывшего детсада в Перми на ул. Воронежской проводится благоустройство помещений с целью заселения 250 мигрантов. «Местные жители опасаются за безопасность своих детей, поскольку хостел располагается вблизи школы», пишет ведомство.

Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в администрации города Properm.ru сообщили помещение законсервированного детского сада представят во временную аренду пермскому предприятию, в нем планируется размещение рабочих. При этом само здание будет сохранено в отрасли образования.

«Аренда не подразумевает смену назначения имущественного комплекса и участка. Детский сад был законсервирован два года назад в связи с незаполняемостью — в микрорайоне работают другие детские сады, нехватки мест в учреждениях дошкольного образования нет», поясняет ведомство. Отмечается, что организацией будет организовано дежурство постов ГБР.

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