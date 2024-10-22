Бастрыкин потребовал проверить заселение мигрантов в здание бывшего детсада в Перми

Ранее в сети распространилась запись о том, что на месте бывшего детсада в Перми на ул. Воронежской проводится благоустройство помещений с целью заселения 250 мигрантов. «Местные жители опасаются за безопасность своих детей, поскольку хостел располагается вблизи школы», пишет ведомство.



Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее результатах. Исполнение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.