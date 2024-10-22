Денис Буцаев: Готовность мусоросортировочного комплекса в Дагестане составляет 58%

Согласно комментарию главы Республики Дагестан Сергея Меликова, была изучена готовность мусоросортировочного комплекса, на фоне чего уже можно сделать выводы о том, как будет выглядеть и функционировать комплекс на этапе завершения всех работ. Также будут видны масштабы работ, которые уже проделаны для возведения предприятия. Планируется, что данный комплекс начнет обслуживать южную зону региона. Он сможет обеспечить полный цикл движения отходов, образующихся на указанной территории. Делегаты в рамках рабочей встречи оценили весь масштаб деятельности на стройплощадке. Вся техника и оборудование, требующиеся для функционирования завода, законтрактованы, большая часть уже находится на площадке.