Денис Буцаев: Готовность мусоросортировочного комплекса в Дагестане составляет 58%

Posted 22 октября, 15:35
Published 22 октября, 15:35
Modified 22 октября, 15:36
Updated 22 октября, 15:36
По словам главы ППК «РЭО», в республике активно строятся три предприятия отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), включая и мусоросортировочный комплекс в Дербентском районе, который на данный момент готов на 58%. Как сообщает newstracker.ru, после ввода в эксплуатацию его мощность обработки будет достигать 200 тысяч тонн в год, утилизации — 111 тысяч тонн.
Объекту уже выдали положительное заключение главной государственной экспертизы (ГГЭ). Ведется установка базового технологического оборудования и обустройство кровли здания объекта.
Согласно комментарию главы Республики Дагестан Сергея Меликова, была изучена готовность мусоросортировочного комплекса, на фоне чего уже можно сделать выводы о том, как будет выглядеть и функционировать комплекс на этапе завершения всех работ. Также будут видны масштабы работ, которые уже проделаны для возведения предприятия. Планируется, что данный комплекс начнет обслуживать южную зону региона. Он сможет обеспечить полный цикл движения отходов, образующихся на указанной территории. Делегаты в рамках рабочей встречи оценили весь масштаб деятельности на стройплощадке. Вся техника и оборудование, требующиеся для функционирования завода, законтрактованы, большая часть уже находится на площадке.
Запуск предприятия в работу должен состояться в первом полугодии следующего года.