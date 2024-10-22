Денис Буцаев и Сергей Меликов обсудили будущее отрасли обращения с ТКО в Дагестане

Posted 22 октября, 17:48
Published 22 октября, 17:48
Modified 22 октября, 17:48
Updated 22 октября, 17:48
Глава ППК «РЭО» обращает внимание, что Дагестан с 2021 года занимается организацией современной системы обращения с отходами, соответствующей актуальным требованиям законодательства РФ. В территориальной схеме обращения с ТКО региона прописано возведение трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов, на каждом из которых будут функционировать также объекты утилизации. Как сообщает newstracker.ru, суммарная мощность возводимых объектов по обработке достигает 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн в год, по захоронению — 570 тысяч тонн в год. Денис Буцаев назвал это максимальным объемом мощностей, одновременно строящихся в пределах одного субъекта РФ.
Власти региона и ООО «Республиканский экологический оператор» подписали три договора о концессии в 2022 году, где утверждено возведение шести новых объектов.
Регион вошел в число первых, которым выдали субсидирование из федеральной казны в 2022 и 2023 годах согласно Правилам № 1222 от Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Суммарный размер предоставленного субсидирования достиг 8,4 млрд рублей. Такое финансирование позволило начать строительство предприятий практически сразу после успешного прохождения государственной экспертизы и получения проектно-сметной документации.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов охарактеризовал данную инициативу как важную для жителей региона и крайне востребованную.
Он рассказал, что по состоянию на 2019 год в Дагестане функционировало лишь два полигона, где могло разместиться только 400 тонн мусора из одного миллиона, который образовывался каждый год. Для борьбы с такой проблемой требовалось стратегическое решение. Была запущена республиканская компания, финансовая работа в рамках которой сопровождается федеральным казначейством.
Согласно его заявлению, выполнение работ по формированию инфраструктуры отрасли обращения с отходами в Дагестане стало возможно лишь благодаря поддержке Правительства РФ, методической помощи Минприроды России, технической помощи и сопровождению Российского экологического оператора.
На стройплощадках стартовали строительно-монтажные работы, запуск в работу комплекса в Карабудахкентском районе должен произойти уже в этом году, ввод в эксплуатацию трех объектов сортировки и двух объектов размещения в Дербентском и Хасавюртовском районах запланирован на следующий год.