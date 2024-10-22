Денис Буцаев и Сергей Меликов обсудили будущее отрасли обращения с ТКО в Дагестане

Глава ППК «РЭО» обращает внимание, что Дагестан с 2021 года занимается организацией современной системы обращения с отходами, соответствующей актуальным требованиям законодательства РФ. В территориальной схеме обращения с ТКО региона прописано возведение трех мусоросортировочных комплексов и трех полигонов, на каждом из которых будут функционировать также объекты утилизации. Как сообщает newstracker.ru, суммарная мощность возводимых объектов по обработке достигает 950 тысяч тонн в год, по утилизации — 528 тысяч тонн в год, по захоронению — 570 тысяч тонн в год. Денис Буцаев назвал это максимальным объемом мощностей, одновременно строящихся в пределах одного субъекта РФ.