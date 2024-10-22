Депутаты гордумы поддержали введение туристического налога в Перми

Posted 22 октября, 08:19
Published 22 октября, 08:19
Modified 22 октября, 08:21
Updated 22 октября, 08:21
Депутаты Пермской городской думы рассмотрели вопрос о введении туристического налога на территории Перми. Платить налог будут организации и физические лица, оказывающие путешественникам услуги по предоставлению мер временного проживания. Ставка турналога — 1% от общей стоимости проживания в отелях, гостиницах и других подобных заведениях, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».
Уплачивать сбор не будут льготные категории граждан, жители Прикамья с регистрацией на территории региона, дети в возрасте до 18 лет и лица, имеющие временную прописку по месту пребывания.
При расчете размера налога власти исходили из статистической отчетности гостиниц за 2021–2023 годы по среднему количеству размещенных людей и среднему количеству ночевок на одного человека. Ожидается, что турналог принесет в 2025 году 52,9 млн рублей в городской бюджет, а в 2026 и 2027 годах — по 70,6 млн рублей. Во время голосования депутаты поддержали законопроект: за него проголосовали 22 депутата, еще восемь воздержались.