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Posted 22 октября, 08:19

Published 22 октября, 08:19

Modified 22 октября, 08:21

Updated 22 октября, 08:21

Пермская гордума одобрила появление туристического налога в краевой столице

Депутаты гордумы поддержали введение туристического налога в Перми

22 октября 2024, 08:19
Фото: properm.ru

Пермская гордума одобрила появление туристического налога в краевой столице

Сюжет
Туризм
Новый сбор будет действовать на территории города с января 2025 года.

Депутаты Пермской городской думы рассмотрели вопрос о введении туристического налога на территории Перми. Платить налог будут организации и физические лица, оказывающие путешественникам услуги по предоставлению мер временного проживания. Ставка турналога — 1% от общей стоимости проживания в отелях, гостиницах и других подобных заведениях, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье».

Уплачивать сбор не будут льготные категории граждан, жители Прикамья с регистрацией на территории региона, дети в возрасте до 18 лет и лица, имеющие временную прописку по месту пребывания.

При расчете размера налога власти исходили из статистической отчетности гостиниц за 2021–2023 годы по среднему количеству размещенных людей и среднему количеству ночевок на одного человека. Ожидается, что турналог принесет в 2025 году 52,9 млн рублей в городской бюджет, а в 2026 и 2027 годах — по 70,6 млн рублей. Во время голосования депутаты поддержали законопроект: за него проголосовали 22 депутата, еще восемь воздержались.

«Серые пятна» пермского туризма
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#Общество#Пермь#Туризм#Налог#Путешествия#Пермская городская дума#Законопроект
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