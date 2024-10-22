Депутаты гордумы поддержали введение туристического налога в Перми

При расчете размера налога власти исходили из статистической отчетности гостиниц за 2021–2023 годы по среднему количеству размещенных людей и среднему количеству ночевок на одного человека. Ожидается, что турналог принесет в 2025 году 52,9 млн рублей в городской бюджет, а в 2026 и 2027 годах — по 70,6 млн рублей. Во время голосования депутаты поддержали законопроект: за него проголосовали 22 депутата, еще восемь воздержались.