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Posted 22 октября, 16:45

Published 22 октября, 16:45

Modified 22 октября, 16:49

Updated 22 октября, 16:49

Фотография березниковца вошла в ТОП-10 лучших в конкурсе «Самая красивая страна»

Фотография жителя Березников вошла в ТОП-10 лучших в конкурсе «Самая красивая страна»

22 октября 2024, 16:45
Фото: Евгений Жаравин

Фотография березниковца вошла в ТОП-10 лучших в конкурсе «Самая красивая страна»

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Снимок хребта Тулым уже победил в нескольких престижных конкурсах.

Фотография березниковца вошла в ТОП-10 снимков номинации «Пейзаж» в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна — 2024». Работа фотохудожника Евгения Жаравина посвящена хребту Тулым в заповеднике Вишерский.

Как рассказала администрация заповедника, ранее эта фотография заняла третье место на Российском фотофестивале «Золотой компас», а также стала призером четырех фестивалей в Прикамье, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Москве. «Данный фотоконкурс является одним из самых престижных в нашей стране. Всего в этом году на конкурс прислали 46 тыс. работ, не только из России, но и разных уголков земного шара: свои заявки прислали представители 19 стран!», — написал Евгений на своей странице «ВКонтакте». — Неужели сам Шойгу, Машков и Гармаш рассматривали мою фотографию».

Фото: личная страница Евгения Жаравина в соцсети «ВКонтакте»

В этом году победителей конкурса «Моя красивая страна — 2024» определяли президент РГО Сергей Шойгу, фотограф, автор документальных и научно-просветительских проектов Ольга Мичи, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, а также летчик-космонавт РФ Иван Вагнер и другие.

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#Общество#Пермь#Фото#Конкурс#Искусство#Вишерский заповедник
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