Фотография жителя Березников вошла в ТОП-10 лучших в конкурсе «Самая красивая страна»

Как рассказала администрация заповедника, ранее эта фотография заняла третье место на Российском фотофестивале «Золотой компас», а также стала призером четырех фестивалей в Прикамье, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Москве. «Данный фотоконкурс является одним из самых престижных в нашей стране. Всего в этом году на конкурс прислали 46 тыс. работ, не только из России, но и разных уголков земного шара: свои заявки прислали представители 19 стран!», — написал Евгений на своей странице «ВКонтакте». — Неужели сам Шойгу, Машков и Гармаш рассматривали мою фотографию».