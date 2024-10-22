Фотография жителя Березников вошла в ТОП-10 лучших в конкурсе «Самая красивая страна»

Posted 22 октября, 16:45
Published 22 октября, 16:45
Modified 22 октября, 16:49
Updated 22 октября, 16:49
Фотография березниковца вошла в ТОП-10 снимков номинации «Пейзаж» в фотоконкурсе Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна — 2024». Работа фотохудожника Евгения Жаравина посвящена хребту Тулым в заповеднике Вишерский.
Как рассказала администрация заповедника, ранее эта фотография заняла третье место на Российском фотофестивале «Золотой компас», а также стала призером четырех фестивалей в Прикамье, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Москве. «Данный фотоконкурс является одним из самых престижных в нашей стране. Всего в этом году на конкурс прислали 46 тыс. работ, не только из России, но и разных уголков земного шара: свои заявки прислали представители 19 стран!», — написал Евгений на своей странице «ВКонтакте». — Неужели сам Шойгу, Машков и Гармаш рассматривали мою фотографию».
В этом году победителей конкурса «Моя красивая страна — 2024» определяли президент РГО Сергей Шойгу, фотограф, автор документальных и научно-просветительских проектов Ольга Мичи, актеры и режиссеры Сергей Гармаш и Владимир Машков, а также летчик-космонавт РФ Иван Вагнер и другие.