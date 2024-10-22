Глава Минобра Пермского края учит школьников общаться с военными. Правда или фейк

Однако это дипфейк. При просмотре видео можно заметить, что движение губ министра не совпадают с звуковой дорожкой, что явно говорит о том, что на реальное видео был наложен другой звук. Для ролика с участием министра образования Прикамья было использовано видео со страницы Раисы Кассиной, записанное в ходе акции «Если бы не учитель» в мае 2023 года.