Глава Минобра Пермского края учит школьников общаться с военными. Правда или фейк

Posted 22 октября, 16:48
Published 22 октября, 16:48
Modified 22 октября, 16:50
Updated 22 октября, 16:50
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «ЛапшаМедиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В соцсетях массово распространяется видео с министра участием образования Пермского края Раисы Кассиной, где она якобы рассказывает о появлении программы «Солдат ребенка не обидит». Инициатива якобы учит школьников общению с военными, вернувшимися из зоны СВО.
В видеоролике показано, как якобы глава краевого Минобра говорит, что в рамках программы «Солдат ребенка не обидит» школьников будут учить правилам общения с военными. «Программа включает в себя специальные буклеты и материалы, которые помогут детям и их родителям понять основные принципы общения, избегать конфликтных ситуаций и создавать атмосферу взаимопонимания. Благодарим всех за поддержку этой важной инициативы», — говорится в видеозаписи.
Однако это дипфейк. При просмотре видео можно заметить, что движение губ министра не совпадают с звуковой дорожкой, что явно говорит о том, что на реальное видео был наложен другой звук. Для ролика с участием министра образования Прикамья было использовано видео со страницы Раисы Кассиной, записанное в ходе акции «Если бы не учитель» в мае 2023 года.
Указанное видео является дипфейком, — заявили СМИ в пресс-службе Минобра Прикамья.
Похожие видео появились ранее в Курской и Белгородской областях. На них чиновники местных администраций якобы рассказывают об акции с аналогичным названием «Солдат ребенка не обидит». Однако в обоих регионах проведение подобных мероприятий опровергли и сообщили, что для создания этих роликов использовали дипфейки.
Для ролика с участием министра образования Прикамья было использовано видео со страницы Раисы Кассиной, записанное в ходе акции «Если бы не учитель» в мае 2023 года. Злоумышленники просто наложили на видео сгенерированную нейросетями речь и смонтировали ролик.