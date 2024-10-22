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Posted 22 октября, 16:48

Published 22 октября, 16:48

Modified 22 октября, 16:50

Updated 22 октября, 16:50

В соцсетях массово распространяется видео с участием Раисы Кассиной

Глава Минобра Пермского края учит школьников общаться с военными. Правда или фейк

22 октября 2024, 16:48
Фото: Ирина Молокотина. properm.ru

В соцсетях массово распространяется видео с участием Раисы Кассиной

Сюжет
Военная операция на Украине
В Минобре Пермского края объяснили, что случилось.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «ЛапшаМедиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В соцсетях массово распространяется видео с министра участием образования Пермского края Раисы Кассиной, где она якобы рассказывает о появлении программы «Солдат ребенка не обидит». Инициатива якобы учит школьников общению с военными, вернувшимися из зоны СВО.

В видеоролике показано, как якобы глава краевого Минобра говорит, что в рамках программы «Солдат ребенка не обидит» школьников будут учить правилам общения с военными. «Программа включает в себя специальные буклеты и материалы, которые помогут детям и их родителям понять основные принципы общения, избегать конфликтных ситуаций и создавать атмосферу взаимопонимания. Благодарим всех за поддержку этой важной инициативы», — говорится в видеозаписи.

Однако это дипфейк. При просмотре видео можно заметить, что движение губ министра не совпадают с звуковой дорожкой, что явно говорит о том, что на реальное видео был наложен другой звук. Для ролика с участием министра образования Прикамья было использовано видео со страницы Раисы Кассиной, записанное в ходе акции «Если бы не учитель» в мае 2023 года.

Указанное видео является дипфейком, — заявили СМИ в пресс-службе Минобра Прикамья.
Похожие видео появились ранее в Курской и Белгородской областях. На них чиновники местных администраций якобы рассказывают об акции с аналогичным названием «Солдат ребенка не обидит». Однако в обоих регионах проведение подобных мероприятий опровергли и сообщили, что для создания этих роликов использовали дипфейки.

Для ролика с участием министра образования Прикамья было использовано видео со страницы Раисы Кассиной, записанное в ходе акции «Если бы не учитель» в мае 2023 года. Злоумышленники просто наложили на видео сгенерированную нейросетями речь и смонтировали ролик.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Минобр#Фейк
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