Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми

Posted 22 октября, 11:15
Published 22 октября, 11:15
Modified 22 октября, 11:17
Updated 22 октября, 11:17
Депутаты Пермской городской думы сегодня, 22 октября, отклонили протест прокуратуры на решение об ограничении парковки для электросамокатов. Протест еще в мае внес в гордуму зампрокурора краевой столицы.
По словам и. о. начальника управления экспертизы и аналитики Евгения Сапаркина, требование прокуратуры обусловлено тем, что решение думы связано с ведением предпринимательской и иной экономической деятельности. По мнению ведомства, нормы должны вступать в силу в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но при этом не ранее чем через 90 дней после дня официального опубликования. А власти решили ограничить размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ, они же электросамокаты) в центре Перми в мае.
Но в сентябре Пермский краевой суд отказал в иске сервисам кикшеринга Whoosh и Urent, которые требовали отменить запрет на парковку электросамокатов в центре города. Компании хотели добиться, чтобы суд признал решение думы об ограничении парковки СИМ недействующим. В итоге управление экспертизы и аналитики порекомендовало отклонить протест прокуратуры, депутаты единогласно это поддержали. Сервис Whoosh сообщал, что намерен дальше оспаривать запрет парковки электросамокатов в судах.