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Posted 22 октября, 11:15

Published 22 октября, 11:15

Modified 22 октября, 11:17

Updated 22 октября, 11:17

Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет электросамокатов в центре Перми

Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми

22 октября 2024, 11:15
Фото: properm.ru

Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет электросамокатов в центре Перми

Сюжет
Городская среда
Надзорный орган обратил внимание на сроки введения новых требований.

Депутаты Пермской городской думы сегодня, 22 октября, отклонили протест прокуратуры на решение об ограничении парковки для электросамокатов. Протест еще в мае внес в гордуму зампрокурора краевой столицы.

По словам и. о. начальника управления экспертизы и аналитики Евгения Сапаркина, требование прокуратуры обусловлено тем, что решение думы связано с ведением предпринимательской и иной экономической деятельности. По мнению ведомства, нормы должны вступать в силу в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но при этом не ранее чем через 90 дней после дня официального опубликования. А власти решили ограничить размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ, они же электросамокаты) в центре Перми в мае.

Но в сентябре Пермский краевой суд отказал в иске сервисам кикшеринга Whoosh и Urent, которые требовали отменить запрет на парковку электросамокатов в центре города. Компании хотели добиться, чтобы суд признал решение думы об ограничении парковки СИМ недействующим. В итоге управление экспертизы и аналитики порекомендовало отклонить протест прокуратуры, депутаты единогласно это поддержали. Сервис Whoosh сообщал, что намерен дальше оспаривать запрет парковки электросамокатов в судах.

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#Общество#Пермь#Городская среда#Запрет#Пермская городская дума#Электросамокаты#Самокаты
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