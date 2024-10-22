Гордума отклонила протест прокуратуры на запрет парковки электросамокатов в Перми

По словам и. о. начальника управления экспертизы и аналитики Евгения Сапаркина, требование прокуратуры обусловлено тем, что решение думы связано с ведением предпринимательской и иной экономической деятельности. По мнению ведомства, нормы должны вступать в силу в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но при этом не ранее чем через 90 дней после дня официального опубликования. А власти решили ограничить размещение средств индивидуальной мобильности (СИМ, они же электросамокаты) в центре Перми в мае.