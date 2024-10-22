Инспекция по охране памятников разрешила снос бывшего ресторана «Живаго» в Перми

Posted 22 октября, 12:44
Published 22 октября, 12:44
Modified 22 октября, 16:59
Updated 22 октября, 16:59
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Прикамья выдала разрешение на снос здания бывшего ресторана «Живаго» на ул. Ленина, 37 в Перми. Перед этим была проведена историко-культурная экспертиза, которая показала, что здание можно сносить при условии, что демонтаж пройдет строго в границах участка застройки объекта капстроительства. Первым на документ обратил внимание портал «Вкурсе.ру».
Территория проектирования полностью расположена в границах территории ОКН регионального значения — достопримечательное место «Комсомольский проспект», в границах территории объекта археологического наследия федерального значения — достопримечательное место «Пермь Губернская, поселение». При этом нежилое здание «Торгово-развлекательный комплекс» на ул. Ленина, 37 не является ОКН, предметом охраны объекта культурного наследия, объектом, обладающим признаками объекта культурного наследия.
Ранее стало известно, что на участке площадью 3 тыс. кв. м установлена зона делового обслуживания Ц-1/1. Застройщик «Ингрупп» приобрел здание ресторана «Живаго» весной 2023 года, в последнее время в здании располагался торговый центр Zoom. Как сообщалось ранее, девелопер планирует построить многофункциональный административно-торговый комплекс с гостиницей.
Здание столовой в центре Перми принято в эксплуатацию в октября 1963 года. С января 1964 года здесь работало кафе «Юность». В 2000-х годах здание было реконструировано, в 2004 году в нем открылся ресторан «Живаго» с кафе «Пастернак». Заведения работали до 2017 года.