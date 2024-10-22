Инспекция по охране памятников разрешила снос бывшего ресторана «Живаго» в Перми

Здание столовой в центре Перми принято в эксплуатацию в октября 1963 года. С января 1964 года здесь работало кафе «Юность». В 2000-х годах здание было реконструировано, в 2004 году в нем открылся ресторан «Живаго» с кафе «Пастернак». Заведения работали до 2017 года.