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Posted 22 октября, 14:00

Published 22 октября, 14:00

Modified 22 октября, 14:02

Updated 22 октября, 14:02

Из Перми появился еще один прямой рейс в Сибирь. Ждем гостей из Красноярска

Из Перми появился еще один прямой рейс в Сибирь. Ждем гостей из Красноярска

22 октября 2024, 14:00
Фото: Центр развития туризма
В ближайшем будущем запустят субсидированные рейсы по маршруту Пермь — Красноярск. По информации Центра развития туризма Пермского края, с 1 ноября 2024 года авиакомпания «Аэрофлот» будет осуществлять полеты по этому маршруту дважды в неделю.

Первый рейс из Перми до Красноярска состоится 3 ноября в 00:35, прибытие — в 5:35. Продолжительность пути составит три часа. Красноярцы же смогут попасть в Пермь уже 2 ноября.

Гостям из Сибири есть что посмотреть и в Пермском крае. Регион славится природой, культурой, а также санаториями и курортами. Туристы могут посетить такие места как Каменный город (где снимали фильм «По щучьему велению»), Усьвинские столбы (место съемок кинокартины «Географ глобус пропил» по произведению Алексея Иванова), Кунгурскую ледяную пещеру, плато Кваркуш. Лыжники и сноубордисты по достоинству оценят местные горнолыжные комплексы «Жебреи» и «Губаха», а любителям культуры наверняка по нраву придутся Пермский академический Театр-Театр и Большой зал филармонии.

Красноярск, в свою очередь, приглашает пермяков посетить город в ноябрьские праздники. Регион предлагает множество природных памятников: Красноярские Столбы, природный парк «Ергаки», Николаевская петля и плато Путорана. Любители активного отдыха могут испытать себя на самой длинной лестнице в России: на Торгашинский хребет ведут 1683 ступени. Если же погода не позволит, то можно прогуляться по музеям. Там пермяков ждут наследие декабристов, загадки чулымцев, архивы красноярского кино, современные арт-экспозиции и даже милые ежики.

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