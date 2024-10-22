Из Перми появился еще один прямой рейс в Сибирь. Ждем гостей из Красноярска

Гостям из Сибири есть что посмотреть и в Пермском крае. Регион славится природой, культурой, а также санаториями и курортами. Туристы могут посетить такие места как Каменный город (где снимали фильм «По щучьему велению»), Усьвинские столбы (место съемок кинокартины «Географ глобус пропил» по произведению Алексея Иванова), Кунгурскую ледяную пещеру, плато Кваркуш. Лыжники и сноубордисты по достоинству оценят местные горнолыжные комплексы «Жебреи» и «Губаха», а любителям культуры наверняка по нраву придутся Пермский академический Театр-Театр и Большой зал филармонии.