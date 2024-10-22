Копать ли не копать? Пермские ученые рассказали, как подготовить огород к зиме

Оптимальным вариантом будет оставить все как есть. Обработка подмерзшей почвы может привести к негативным последствиям. Во-первых, к повреждению почвенной структуры. Во-вторых, повреждению корней растений. Зимой они находятся в состоянии покоя и очень чувствительны к механическим воздействиям. В-третьих, снизится польза от удобрений, так как они попадут в глубокие слои земли, что сведет их эффективность к минимуму. В-четвертых, перекопка может обнажить более глубокие и холодные слои почвы, что замедлит процесс оттаивания. Это может отдалить весеннюю вспашку и посадку.