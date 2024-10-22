Копать ли не копать? Пермские ученые рассказали, как подготовить огород к зиме

Posted 22 октября, 11:51
Published 22 октября, 11:51
Modified 22 октября, 12:01
Updated 22 октября, 12:01
Ученые ПНИПУ рассказали, когда нужно перекапывать грядки, а когда это принесет вред, что случится, если не убрать на зиму сорняки и мертвые растения, чем удобрить землю, почему вредно обрабатывать промерзшую почву, как защитить теплицы от паразитов, а многолетники от холода, почему опасна ржавчина с инструментов и что нужно обязательно успеть сделать до конца октября.
Существует мнение, что оставленная на огороде ботва, падалица и сорняки перегниют под снегом, и весной участок окажется чистым и удобренным. Однако это распространенный миф. Всё это нужно убирать, а лучше даже сжигать. Многие патогенные микроорганизмы и насекомые-вредители, которые обычно поражают полевые культуры в умеренном климате, хорошо приспособлены к зимним условиям. Они-то и сохраняются на растительных остатках в огороде.
«Выживают они даже в экстремальных условиях, включая холода, засухи и наводнения», — рассказывает Юлия Кузнецова, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ, кандидат технических наук. Различные виды насекомых также без проблем зимуют на разных этапах жизни, переживают холода, корректируя свою физиологию или находя защищенные места (почву, кору дерева или опавшие листья).
«Корни сорняков вытягивают из почвы питательные вещества, оставляя ее бедной для огородных культур. Поэтому нужно как можно раньше убрать их с грядок. Кроме того, многие сорняки становятся укрытием для личинок, которые затем наносят вред культурным растениям. Некоторые также являются переносчиками болезней и вредителей», — объясняет Елена Шергина, магистрант кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.
Осенью рекомендуется перекапывать грядки на суглинистой почве или тяжелом грунте повышенной плотности, зараженном зимующими вредителями или сильно поросшими сорняками-многолетниками. Глинистой почве недостает воздушных пор, через которые к корням для дыхания проникает кислород. А вот другие виды почв можно и не перекапывать.
«Перекопка, особенно с оборачиванием пласта земли, нарушает структуру почвы, поступление воды и воздуха прекращается. Многие подземные обитатели, живущие в верхних слоях, попадая при перекопке в более глубокие слои, погибают. А дождевые черви, основные производители биогумуса, гибнут под штыком лопаты. Для восстановления микрофлоры и структуры почвы после перекопки требуется значительное количество времени. Поэтому полезнее для растений не перекапывать землю, а мульчировать», — отмечает Юлия Кузнецова.
Удобрять огород перед зимой — полезно, подойдут компост, некислый торф или опилки нехвойных пород (желательно перепревшие). Органика улучшает структуру почвы. Помимо органических удобрений, осенью в землю вносят и минеральные. Но азот использовать нельзя, поскольку он вызывает рост побегов, которые до наступления холодов не успевают вызреть. В течение зимы они вымерзают, что отрицательно сказывается на состоянии всего растения.
«На зимний период грядки можно защитить пленкой и мульчей — сеном, соломой, листьями, растительными остатками. Мульчирование грядок поможет укрыть грунт от ветра, улучшит ее структуру и послужит органическим удобрением. Пленка защитит от ветра и дождей, а уже весной грядка раньше прогреется», — комментирует Дарья Нестерова Дарья, магистрант кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.
Осенняя подкормка помогает растениям легче переносить зимние морозы, а весной, когда появится нужда в питательных веществах, восполнить возникший дефицит. Подкормку следует проводить после завершения активного роста растений, но до наступления первых заморозков.
«При отрицательных температурах большинство почвенных бактерий уходит в „спячку“ и не может сделать полезные вещества удобрений доступными для растений. Кроме того, компоненты подкормки попадут в поверхностные воды вместе с талыми и приведут к ряду экологических проблем, например, к зарастанию водоемов», — добавляет Юлия Кузнецова.
Оптимальным вариантом будет оставить все как есть. Обработка подмерзшей почвы может привести к негативным последствиям. Во-первых, к повреждению почвенной структуры. Во-вторых, повреждению корней растений. Зимой они находятся в состоянии покоя и очень чувствительны к механическим воздействиям. В-третьих, снизится польза от удобрений, так как они попадут в глубокие слои земли, что сведет их эффективность к минимуму. В-четвертых, перекопка может обнажить более глубокие и холодные слои почвы, что замедлит процесс оттаивания. Это может отдалить весеннюю вспашку и посадку.
Перед зимой необходимо снять с деревьев и кустарников оставшиеся плоды, закопать падалицу в землю, убрать опавшие листья. Важно проверить состояние здоровья растений и подлечить их при необходимости, чтобы болезни не прогрессировала во время зимы.
Полив позволит растениям благополучно перезимовать. При этом температура воды должна быть на 5°С выше, чем температура воздуха на улице. Но следует избегать избытка влаги, он приводит к загниванию и снижению иммунитета растений. Область вокруг ствола и корни можно присыпать торфом, опавшей листвой, перегноем для сохранения влаги и тепла. Многолетние травы укрывают опавшими листьями и двойным слоем лапника — ветками хвойных деревьев.
«До наступления морозов в сухую погоду рекомендуется обрезать плодовые деревья и кустарники: удалить высохшие и больные ветки, каждый срез обработать водным раствором из медного купороса (1 ч. л. на 1 л воды). У травянистых многолетников при наступлении зимы отмирает надземная часть, поэтому их также нужно обрезать. Травы с тонким стеблем и хорошей морозостойкостью обрезают низко, оставляя 5-6 см. Высокие травы с толстыми полыми стволами укорачивают до 25 см. У некоторых растений, например, ириса и морозника, убирают надземную часть наполовину», — рассказывают ученые кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.
К защитным мероприятиям относят обработку от вредителей. При признаках плесени деревья можно опрыскивать 3% раствором бордоской жидкости. При обнаружении мучнистой росы, коккомикоза или других возбудителей заболеваний, кроны и почву около деревьев следует обработать мочевиной (для кроны —500 г на 10 л воды, для почвы — 1 кг на 10 л).
Нужно очистить грядки от растительных остатков и сорняков, снять верхний слой почвы — порядка 15-20 см, засыпать новый грунт из торфа, песка и перегноя. Можно внести минеральные и органические удобрения.
Далее необходимо провести дезинфекцию, так как в теплице условия благоприятны не только для культурных растений, но и для патогенных микроорганизмов и вредителей. Для обработки каркаса чаще всего используют мочевину и серные шашки. Однако для теплиц на металлическом каркасе их применять нельзя — сера негативно воздействует на металл. Можно использовать горячий 2% раствор уксусной кислоты. Для поликарбоната подходит горячий и насыщенный раствор марганцовки, тщательно нанесенный в углы.
Перед зимой необходимо удалить с поверхности садового инвентаря почву и растительные остатки, дочистить металлической щеточкой, промыть, просушить и смазать машинным маслом. Режущий инструмент можно заточить, желательно обратившись к профессионалам. Деревянные рукоятки стоит обработать составом из смеси лакового бензина и льняного масла (50/50).
«Инвентарь должен храниться в сухом месте, желательно в горизонтальном положении. Кузов у тележек и тачек нужно очистить от грязи и мусора, промыть, просушить, смазать слоем машинного масла. До наступления морозов все поливное оборудование нужно демонтировать. Систему необходимо очистить от воды продувкой насосом. Краны обернуть пищевой пленкой, закрепить скотчем или изолентой», — рассказывает ученый ПНИПУ Дарья Нестерова.
Многие из этих манипуляций нужны не только для того, чтобы сохранить целостность инструмента, но и предотвратить появление ржавчины, которая может попасть в почву и затем в огородные плоды. Иногда в ней встречаются бактерии-возбудители столбняка, они вырабатывают токсин, оказывающий влияние на нервную систему, приводящий к тяжелым мышечным спазмам и судорогам. По мере развития болезни это вызывает серьезные проблемы с дыханием, в худшем случае — приводит к летальному исходу.