Новый квартал Грёнхольм — малоэтажная застройка около центра Перми

Posted 22 октября, 04:00
Published 22 октября, 04:00
Modified 22 октября, 04:00
Updated 22 октября, 04:00
На этом фоне интерес вызывают застройщики, которые идут в обратном направлении — предлагают малоэтажную застройку. Таким проектом в Перми, например, является квартал Грёнхольм на бульваре Гагарина, 72. Здесь все дома будут не выше шести этажей. Летом этого года возведение квартала начал холдинг «Ярус групп».
Приезжая домой, житель города хочет отдохнуть, а это сложно сделать в месте, где улицы не только на земле, но и в небе, — так образно объясняют проблему высоких домов психологи. Малоэтажная квартальная застройка, как в Грёнхольме, позволит создать спокойное, закрытое, собственное пространство для жильцов. Весь квартал — это новый ЖК, который вводится в эксплуатацию в 2026 году — поэтому у новоселов будет не только не очень много соседей, но они представят собой однородную социальную среду. А это поможет создать добросердечные отношения с соседями. Тем более, что в малоэтажных домах жильцам не приходится занимать очередь на детские качели, долго ждать лифт по утрам, а при желании — можно просто спуститься по лестнице.
Раньше застройщики считали, что малоэтажное строительство больше подходит для отдалённых районов. В «Ярус групп» решили построить Грёнхольм на расстоянии пятиминутной поездки на машине от центра города. А если нет машины — то рядом бульвар Гагарина и Южная дамба, где ходит общественный транспорт. Несмотря на близость к центру города, жильцы Грёнхольма вполне могут порадовать себя общением с природой — квартал строится в зеленой зоне, рядом долина реки Егошихи. А внутри квартала, кроме благоустроенного двора, будет собственный фонтан и терраса на крыше с доступом для всех жителей.
«Ярус групп» — крупный строительный холдинг, который участвует в возведении новых школ, больниц, домов, промышленных объектов. К собственным проектам в жилищном строительстве у него особый подход — тщательная разработка концепции, работа одновременно только над одним комплексом. Как показал опыт ЖК «Сага» и «Руна Парк» это обеспечивает высокое качество строительства и заселение объекта в срок.
Продажи квартир в Грёнхольме стартовали в конце лета. На этом этапе еще действуют стартовые цены и доступны все планировки квартир. Стоимость и условия уточняйте на сайте или в отделе продаж по тел. +7 342 248-00-43, или лично по адресу ул. Овчинникова, 29А.
Сайт: https://gronholm.ru/
Застройщик ООО «СЗ „Бульвар Гагарина, 72“». ИНН 5903157001.Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф. Стоимость и условия уточняйте в офисе продаж по адресу: ул. Овчинникова, 29а, по тел. (342) 200 85 47 Предложение не является публичной офертой.