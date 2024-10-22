Новый квартал Грёнхольм — малоэтажная застройка около центра Перми

Приезжая домой, житель города хочет отдохнуть, а это сложно сделать в месте, где улицы не только на земле, но и в небе, — так образно объясняют проблему высоких домов психологи. Малоэтажная квартальная застройка, как в Грёнхольме, позволит создать спокойное, закрытое, собственное пространство для жильцов. Весь квартал — это новый ЖК, который вводится в эксплуатацию в 2026 году — поэтому у новоселов будет не только не очень много соседей, но они представят собой однородную социальную среду. А это поможет создать добросердечные отношения с соседями. Тем более, что в малоэтажных домах жильцам не приходится занимать очередь на детские качели, долго ждать лифт по утрам, а при желании — можно просто спуститься по лестнице.