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Posted 22 октября, 16:27

Published 22 октября, 16:27

Modified 22 октября, 16:29

Updated 22 октября, 16:29

Путин наградил пермского паралимпийца Торсунова госнаградой «Орден почета»

Паралимпийский чемпион Евгений Торсунов представлен к госнаграде «Орден почета»

22 октября 2024, 16:27
Фото: пресс-служба министерства спорта Пермского края

Путин наградил пермского паралимпийца Торсунова госнаградой «Орден почета»

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Владимир Путин
Указ президента опубликован вчера, 21 октября.

Двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов представлен к государственной награде «Орден почета». Такое предложение внес Паралимпийский комитет России, после чего призеры Паралимпиады были представлены к наградам по Указу президента России Владимира Путина.

Документ от 21 октября 2024 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа говорится, что Евгений Торсунов и другие спортсмены награждены Орденами почета за «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже».

Фото: publication.pravo.gov.ru

Ранее наш земляк стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Париже. Соревнования прошли 2 сентября текущего года. Евгений выступил в прыжках в длину в категории Т36 с результатом 5,83 м. К слову, рекорд по прыжкам в длину в данной категории он установил незадолго до Паралимпиады.

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#Спорт#Пермь#Владимир Путин#Паралимпиада#Паралимпийские игры#Пермские паралимпийцы
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