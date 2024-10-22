Паралимпийский чемпион Евгений Торсунов представлен к госнаграде «Орден почета»

Posted 22 октября, 16:27
Published 22 октября, 16:27
Modified 22 октября, 16:29
Updated 22 октября, 16:29
Двукратный паралимпийский чемпион Евгений Торсунов представлен к государственной награде «Орден почета». Такое предложение внес Паралимпийский комитет России, после чего призеры Паралимпиады были представлены к наградам по Указу президента России Владимира Путина.
Документ от 21 октября 2024 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа говорится, что Евгений Торсунов и другие спортсмены награждены Орденами почета за «большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже».
Ранее наш земляк стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Париже. Соревнования прошли 2 сентября текущего года. Евгений выступил в прыжках в длину в категории Т36 с результатом 5,83 м. К слову, рекорд по прыжкам в длину в данной категории он установил незадолго до Паралимпиады.