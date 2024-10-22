Паралимпийский чемпион Евгений Торсунов представлен к госнаграде «Орден почета»

Ранее наш земляк стал чемпионом летних Паралимпийских игр в Париже. Соревнования прошли 2 сентября текущего года. Евгений выступил в прыжках в длину в категории Т36 с результатом 5,83 м. К слову, рекорд по прыжкам в длину в данной категории он установил незадолго до Паралимпиады.