Пермские дети остались в этом году без железнодорожного Деда Мороза

Posted 22 октября, 08:37
Published 22 октября, 08:37
Modified 22 октября, 08:39
Updated 22 октября, 08:39
В этом году Поезд Деда Мороза не приедет в Пермский край. С чем это связано — неизвестно.
Список городов, которые посетит новогодний экспресс, уже готов и опубликован. Перми, как и других городов Прикамья, в нем нет, зато есть Екатеринбург и Челябинск.
Напомним, в прошлом году Поезд Деда Мороза заезжал в три города нашего региона: Верещагино, Пермь и Чусовой. В краевом центре можно было попасть на личную встречу к новогоднему волшебнику.