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Posted 22 октября, 08:37

Published 22 октября, 08:37

Modified 22 октября, 08:39

Updated 22 октября, 08:39

Поезд Деда Мороза не приедет в Пермский край в 2024 году

Пермские дети остались в этом году без железнодорожного Деда Мороза

22 октября 2024, 08:37
Фото: properm.ru

Поезд Деда Мороза не приедет в Пермский край в 2024 году

Сюжет
Новый год
Соседним областям повезло больше.

В этом году Поезд Деда Мороза не приедет в Пермский край. С чем это связано — неизвестно.

Список городов, которые посетит новогодний экспресс, уже готов и опубликован. Перми, как и других городов Прикамья, в нем нет, зато есть Екатеринбург и Челябинск.

Напомним, в прошлом году Поезд Деда Мороза заезжал в три города нашего региона: Верещагино, Пермь и Чусовой. В краевом центре можно было попасть на личную встречу к новогоднему волшебнику.

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#Новый год#Железная дорога#Дед мороз#Поезд
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