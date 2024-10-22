Полис ОМС: чем российская система ОМС отличается от иностранных аналогов

Для сравнения журналисты проанализировали доступность медуслуг в других странах. Так, в Америке расходы на роды в среднем составляют около 2000 долларов. Тем не менее доступ к качественным медицинским услугам часто зависит от страховых программ, которые не всегда покрывают все затраты. В других странах ситуация другая: в Китае предусмотрено обязательное медицинское страхование, однако стоимость родов может достигать 271 000 рублей, поскольку провинции сами определяют, какие услуги могут предоставляться бесплатно. В Великобритании расходы на роды и послеродовой уход полностью покрываются государством, которое выделяет 10% бюджета на эти нужды ежегодно. Во Франции государство оплачивает только 70% услуг, остальная сумма ложится на близких. В Объединенных Арабских Эмиратах доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию зависит от условий страховки. Если, например, женщина забеременела вне брака или она старше, чем указывается в страховке, то она не сможет воспользоваться бесплатной помощью. В Индии большинство людей обращается в частные клиники, поскольку страховка введена только для наиболее бедных слоев населения.