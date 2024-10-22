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Posted 22 октября, 12:43

Published 22 октября, 12:43

Modified 22 октября, 12:43

Updated 22 октября, 12:43

Полис ОМС: чем российская система ОМС отличается от иностранных аналогов

Полис ОМС: чем российская система ОМС отличается от иностранных аналогов

22 октября 2024, 12:43
Фото: 1MI
В России здоровье будущих мам и новорожденных является одним из первостепенных вопросов. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) покрывает все расходы, связанные с беременностью, родами и последующим наблюдением за новорожденным.

Журналисты проанализировали доступность медицинских услуг для беременных женщин и детей в России и других государствах, сообщает kp.ru.

В нашей стране женщины могут встать на учёт на ранних сроках беременности. Благодаря этому они могут контролировать свое здоровье и получать помощь от государства. Среднее ежемесячное пособие для тех, кто становится на учёт до 12 недель беременности, составляет 16,8 тысячи рублей, пишет newsnn.ru.

В рамках системы ОМС будущие матери имеют право на бесплатные консультации у различных медицинских специалистов — гинекологов, терапевтов и стоматологов в том числе. Кроме того, предусмотрены три ультразвуковых обследования и ряд необходимых анализов. Роды также проводятся на безвозмездной основе. С 1 февраля 2024 года семьи смогут получить материнский капитал, который составляет 631 тысячу рублей на первого ребенка и дополнительно 202 тысячи рублей на второго.

Для сравнения журналисты проанализировали доступность медуслуг в других странах. Так, в Америке расходы на роды в среднем составляют около 2000 долларов. Тем не менее доступ к качественным медицинским услугам часто зависит от страховых программ, которые не всегда покрывают все затраты. В других странах ситуация другая: в Китае предусмотрено обязательное медицинское страхование, однако стоимость родов может достигать 271 000 рублей, поскольку провинции сами определяют, какие услуги могут предоставляться бесплатно. В Великобритании расходы на роды и послеродовой уход полностью покрываются государством, которое выделяет 10% бюджета на эти нужды ежегодно. Во Франции государство оплачивает только 70% услуг, остальная сумма ложится на близких. В Объединенных Арабских Эмиратах доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию зависит от условий страховки. Если, например, женщина забеременела вне брака или она старше, чем указывается в страховке, то она не сможет воспользоваться бесплатной помощью. В Индии большинство людей обращается в частные клиники, поскольку страховка введена только для наиболее бедных слоев населения.

В России продолжает оставаться актуальной тема борьбы с бесплодием. С 2013 года экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) доступно по программе обязательного медицинского страхования, и с тех пор было проведено более 800 тысяч процедур. В 2023 году количество выполненных процедур ЭКО составило 108 700.

Начиная с 2024 года мужчины и женщины, желающие стать родителями, могут пройти обследование репродуктивного здоровья в рамках ОМС.

«За первое полугодие 2024 года порядка 600 тыс. застрахованных в ОМС прошли исследование репродуктивного здоровья, и каждый месяц востребованность такой диагностики возрастает», — рассказал председатель ФОМС Илья Баланин.

Важно отметить, что в настоящее время социально-демографическое развитие страны определяется с помощью коэффициента младенческой смертности. Наибольшее значение детской смертности зарегистрировано в Нигерии — 73‰, в то время как самый низкий уровень наблюдается в Швеции — 1,9‰. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2023 год, уровень детской смертности в России составляет 4,2‰. Это существенно ниже, чем два десятилетия назад, когда данный показатель был на уровне 15,3‰. Кроме того, он также меньше, чем в Соединенных Штатах, где уровень детской смертности составляет 5,4‰.

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