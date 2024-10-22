properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 07:27

Published 22 октября, 07:27

Modified 22 октября, 07:29

Updated 22 октября, 07:29

После цыганской свадьбы в Перми произошла вспышка кори

После цыганской свадьбы в Перми произошла вспышка кори

22 октября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Носитель инфекции — гость, приехавший на праздник из соседней области.

В конце сентября — начале октября в Перми и Пермском районе произошла вспышка кори среди цыган. Причиной стала свадьба, на которую приехал зараженный гость из Свердловской области.

С 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения зарегистрировано 13 случаев заболевания корью (из них 10 — лабораторно подтвержденных). Девять человек заболели в микрорайоне Чапаевский (Орджоникидзевский район Перми), четверо — в деревне Федотово (Пермский муниципальный округ). Кроме того, корь диагностировали у сотрудницы магазина в Чапаевском. Все заболевшие непривиты против кори или не имеют сведений о прививках, сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным администрации Пермского округа, источником заражения стал гость цыганской свадьбы из Нижнего Тагила.

Читайте также:
«Клопы кошмарят детей». Прокуратура занялась жалобами на соликамскую больницуОстрый дефицит врачей сохраняется в Пермском крае
#Медицина#Корь#Цыгане#Инфекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика