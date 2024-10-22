После цыганской свадьбы в Перми произошла вспышка кори

Posted 22 октября, 07:27
Published 22 октября, 07:27
Modified 22 октября, 07:29
Updated 22 октября, 07:29
В конце сентября — начале октября в Перми и Пермском районе произошла вспышка кори среди цыган. Причиной стала свадьба, на которую приехал зараженный гость из Свердловской области.
С 21 сентября по 12 октября среди цыганского населения зарегистрировано 13 случаев заболевания корью (из них 10 — лабораторно подтвержденных). Девять человек заболели в микрорайоне Чапаевский (Орджоникидзевский район Перми), четверо — в деревне Федотово (Пермский муниципальный округ). Кроме того, корь диагностировали у сотрудницы магазина в Чапаевском. Все заболевшие непривиты против кори или не имеют сведений о прививках, сообщает краевой Роспотребнадзор.
По данным администрации Пермского округа, источником заражения стал гость цыганской свадьбы из Нижнего Тагила.