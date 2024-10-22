Приставы добились реализации коммерческого помещения из-за долга его владельца

Должник обжаловал продажу имущества в суде. Доводы бизнесмена сводились к нарушению принципа соотносимости объема требований и мер принудительного исполнения, поскольку стоимость реализованного имущества превышала сумму долга в 60 раз. Однако юристы «Т Плюс» представили доказательства, что у должника нет иных активов, которые можно реализовать для погашения долга. Суд поддержал доводы ресурсоснабжающей организации. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе.