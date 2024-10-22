Приставы добились реализации коммерческого помещения из-за долга его владельца

Posted 22 октября, 12:49
Published 22 октября, 12:49
Modified 22 октября, 12:51
Updated 22 октября, 12:51
Судебные приставы Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю добились реализации имущества предпринимателя, который накопил задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения. Несмотря на то, что стоимость реализуемой собственности значительно превышала размер долга, суд принял решение о её продаже. Разница между выручкой от реализации имущества и суммой долга была перечислена предпринимателю.
Предприниматель из Кировского района Перми задолжал за тепло и горячую воду более 200 тыс. рублей. В рамках исполнительного производства судебные приставы наложили арест на принадлежавшее ему нежилое помещение, стоимость которого оценивалась в 13,8 млн рублей, и выставили недвижимость на торги.
Должник обжаловал продажу имущества в суде. Доводы бизнесмена сводились к нарушению принципа соотносимости объема требований и мер принудительного исполнения, поскольку стоимость реализованного имущества превышала сумму долга в 60 раз. Однако юристы «Т Плюс» представили доказательства, что у должника нет иных активов, которые можно реализовать для погашения долга. Суд поддержал доводы ресурсоснабжающей организации. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе.
В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают предпринимателям, что оплата услуг отопления и горячего водоснабжения является такой же обязательной и безотлагательной статьей расходов, как и другие направления затрат, необходимых для ведения бизнеса.
Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»:
— Тепло и горячая вода — это ресурсы, которые необходимо оплачивать своевременно, ведь для их производства требуется обеспечить работу больших производственных мощностей. Поэтому в отношении должников предпринимаются все предусмотренные законом меры. В том числе — арест и реализация имущества. Предприниматели, как ведущие бизнес в отдельно стоящих помещениях, так и на встроенных площадях жилых домов, должны помнить об этом, чтобы не лишиться имущества, которое является источником их дохода.
«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам не допускать возникновение задолженности. Проверить ее наличие и погасить можно дистанционно из любой точки России — в личном кабинете на официальном сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», а также через мобильное приложение «ЭнергосбыТ+».