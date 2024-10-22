Прокуратура наказала чусовской «Горводоканал» за отключения воды в двух деревнях

Чусовская городская прокуратура выявила нарушения требований законодательства о ЖКХ в деятельности муниципального предприятия, оказывающего услуги по водоснабжению деревень Вереино и Половинка. В части домов этих деревень длительное время частично отсутствовало водоснабжение из-за аварийных ситуаций на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба прокуратуры Чусового.