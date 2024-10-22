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Posted 22 октября, 16:00

Published 22 октября, 16:00

Modified 22 октября, 16:02

Updated 22 октября, 16:02

В Чусовом городской водоканал оштрафован за отключение воды

Прокуратура наказала чусовской «Горводоканал» за отключения воды в двух деревнях

22 октября 2024, 16:00
Фото: fusionbrain.ai

В Чусовом городской водоканал оштрафован за отключение воды

Сюжет
Коммунальный рай
Представление внесено также главе городского округа.

Чусовская городская прокуратура выявила нарушения требований законодательства о ЖКХ в деятельности муниципального предприятия, оказывающего услуги по водоснабжению деревень Вереино и Половинка. В части домов этих деревень длительное время частично отсутствовало водоснабжение из-за аварийных ситуаций на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба прокуратуры Чусового.

По итогам проверки главе администрации округа Сергею Белову и и. о. директора МУП «Горводоканал» Евгению Губайдулину внесены представления, которые удовлетворены. Главный инженер организации также привлечен к дисциплинарной ответственности. Водоснабжение Вереино и Половинки восстановлено.

Помимо этого, по постановлениям прокурора «Горводоканал» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). Организации назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Прокуратура#Отключение воды#Чусовой
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