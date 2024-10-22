С 2025 года в России увеличится МРОТ

Увеличение МРОТ коснется около 4,2 млн работающих россиян. Его поэтапный и ежегодный рост является одной из национальных целей развития, которые содержатся в указе президента РФ Владимира Путина. Планируется, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тыс. рублей.