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Posted 22 октября, 13:52

Published 22 октября, 13:52

Modified 22 октября, 13:54

Updated 22 октября, 13:54

Каким будет МРОТ с 1 января 2025 года

С 2025 года в России увеличится МРОТ

22 октября 2024, 13:52
Фото: 1MI

Каким будет МРОТ с 1 января 2025 года

Сюжет
Касается каждого
Планируется ежегодное повышение этой суммы.

Депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях приняли закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 тыс. 440 рублей.

Увеличение МРОТ коснется около 4,2 млн работающих россиян. Его поэтапный и ежегодный рост является одной из национальных целей развития, которые содержатся в указе президента РФ Владимира Путина. Планируется, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тыс. рублей.

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