С 2025 года в России увеличится МРОТ

Posted 22 октября, 13:52
Published 22 октября, 13:52
Modified 22 октября, 13:54
Updated 22 октября, 13:54
Депутаты Госдумы РФ во втором и третьем чтениях приняли закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года. Председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 тыс. 440 рублей.
Увеличение МРОТ коснется около 4,2 млн работающих россиян. Его поэтапный и ежегодный рост является одной из национальных целей развития, которые содержатся в указе президента РФ Владимира Путина. Планируется, что к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тыс. рублей.