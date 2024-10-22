Сбербанк поднял ставку по ипотеке. Во сколько обойдется пермяку однушка в новостройке

Posted 22 октября, 08:18
Published 22 октября, 08:18
Modified 22 октября, 08:22
Updated 22 октября, 08:22
Сбербанк увеличил ставки на 3% по всем базовым ипотечным программам. Кроме того, с 22 октября возобновляется выдача «Семейной ипотеки», говорится в сообщении кредитной организации.
Ставки для покупки первичного жилья составят 24,9%, а для вторичного рынка — 24,6%. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться до 1 ноября 2024 года.
Также ожидается, что Банк России на ближайшем заседании 25 октября снова повысит ключевую ставку. По словам экспертов, рост ставки возможен не только до 20%, но и до 21% годовых.
Согласно данным сервису Домклик, средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройке в Ленинском районе Перми составляет 7 млн 300 тыс. рублей. При базовой ставке от 24,9% и первоначальном платеже в размере 1,5 млн рублей, ежемесячный платеж по ипотеке на 30 лет составит 120,4 тыс. рублей. Переплата — 37 млн 552 тыс. рублей, общий долг с процентами — 43 млн 352 тыс. рублей.
При отсутствии первоначального взноса, ежемесячный платеж за эту же квартиру — 151,5 тыс. рублей. Переплата по начисленным процентам — 47 млн 264 тыс., общий долг — 54 млн 564 тыс. рублей.