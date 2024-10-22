Стало известно, кто мог дать взятку топ-менеджеру «Чайковского текстиля»

Posted 22 октября, 06:38
Published 22 октября, 06:38
Modified 22 октября, 06:40
Updated 22 октября, 06:40
Генеральный директор АО «Княгининская швейная фабрика» Александр Свистунов не признает вины в даче взятки руководителям вещевого управления Минобороны РФ. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «КоммерсантЪ». Речь идет о взятке в 4 млн рублей, получение которой инкриминировали занимавшему в последнее время пост заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания», входящего в холдинг «Чайковский текстиль» Владимире Демчике. Он также не признает вины в получении взятки.
Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (ч. 5 ст. 291 УК РФ), об этом еще 11 октября сообщило само ведомство.
Следствием установлено, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей.
По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Свистунова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Демчик привлечен к уголовной ответственности, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Согласно открытых данных, Владимир Демчик занял пост заместителя генерального директора «Текстильной торговой компании» в 2020 году. Группа компаний «Чайковский текстиль» считается ведущим производителем тканей в стране, объединяет производства в разных регионах. Штаб-квартира предприятия расположена в Москве, головная компания находится в Чайковском в Пермском крае.