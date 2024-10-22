properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 06:38

Published 22 октября, 06:38

Modified 22 октября, 06:40

Updated 22 октября, 06:40

Стало известно, кто мог дать взятку топ-менеджеру «Чайковского текстиля»

Стало известно, кто мог дать взятку топ-менеджеру «Чайковского текстиля»

22 октября 2024, 06:38
Фото: https://textile.ru/company
Сюжет
Возле кормушки
235-й гарнизонный военный суд арестовал на два месяца гендиректора АО «Княгининская швейная фабрика» Александра Свистунова.

Генеральный директор АО «Княгининская швейная фабрика» Александр Свистунов не признает вины в даче взятки руководителям вещевого управления Минобороны РФ. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «КоммерсантЪ». Речь идет о взятке в 4 млн рублей, получение которой инкриминировали занимавшему в последнее время пост заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания», входящего в холдинг «Чайковский текстиль» Владимире Демчике. Он также не признает вины в получении взятки.

Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере в рамках исполнения государственного контракта с Минобороны России (ч. 5 ст. 291 УК РФ), об этом еще 11 октября сообщило само ведомство.

Следствием установлено, что в 2017 году Свистунов передал бывшему начальнику вещевого управления Минобороны России Владимиру Демчику взятку в размере 4 млн рублей за привлечение предприятия Свистунова в качестве соисполнителя по государственным контрактам на поставку вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации на общую сумму более 574 миллионов рублей.

По ходатайству следствия 235 гарнизонным военным судом в отношении Свистунова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Демчик привлечен к уголовной ответственности, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно открытых данных, Владимир Демчик занял пост заместителя генерального директора «Текстильной торговой компании» в 2020 году. Группа компаний «Чайковский текстиль» считается ведущим производителем тканей в стране, объединяет производства в разных регионах. Штаб-квартира предприятия расположена в Москве, головная компания находится в Чайковском в Пермском крае.

Топ-менеджера «Чайковского текстиля» по делу о взятке в Минобороны оставили в СИЗО
Узнать подробнее
#Общество#Суд#Возле кормушки#Коррупция в армии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика