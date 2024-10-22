Стало известно, кто мог дать взятку топ-менеджеру «Чайковского текстиля»

Генеральный директор АО «Княгининская швейная фабрика» Александр Свистунов не признает вины в даче взятки руководителям вещевого управления Минобороны РФ. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «КоммерсантЪ». Речь идет о взятке в 4 млн рублей, получение которой инкриминировали занимавшему в последнее время пост заместителя генерального директора ООО «Текстильная торговая компания», входящего в холдинг «Чайковский текстиль» Владимире Демчике. Он также не признает вины в получении взятки.