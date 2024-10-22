В этом году на пожарах в Прикамье погибли девять детей

Posted 22 октября, 05:08
Published 22 октября, 05:08
Modified 22 октября, 05:10
Updated 22 октября, 05:10
С начала 2024 года в Пермском крае на пожарах погибли девять детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Ранее сообщалось, что ночью 21 октября в поселке Уральский Пермского края на пожаре погибли трое маленьких детей в возрасте 1, 3 и 5 лет. Сгорел двухэтажный многоквартирный дом, самостоятельно из здания эвакуировались 11 жильцов.
«Не оставляй детей без присмотра ни на минуту. Контролируй, как проводит время твой ребенок. Спички, зажигалки и лекарства убери в недоступное место. Повтори с ребенком алгоритм действий при пожаре: покинуть помещение, позвать на помощь — не прятаться. Напомни номера экстренных служб», — пишет МЧС.