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Posted 22 октября, 05:08

Published 22 октября, 05:08

Modified 22 октября, 05:10

Updated 22 октября, 05:10

В течение 2024 года на пожарах в Пермском крае погибли девять детей

В этом году на пожарах в Прикамье погибли девять детей

22 октября 2024, 05:08
Фото: МЧС по Пермскому краю

В течение 2024 года на пожарах в Пермском крае погибли девять детей

Последний инцидент произошел в поселке Уральский 21 октября.

С начала 2024 года в Пермском крае на пожарах погибли девять детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что ночью 21 октября в поселке Уральский Пермского края на пожаре погибли трое маленьких детей в возрасте 1, 3 и 5 лет. Сгорел двухэтажный многоквартирный дом, самостоятельно из здания эвакуировались 11 жильцов.

«Не оставляй детей без присмотра ни на минуту. Контролируй, как проводит время твой ребенок. Спички, зажигалки и лекарства убери в недоступное место. Повтори с ребенком алгоритм действий при пожаре: покинуть помещение, позвать на помощь — не прятаться. Напомни номера экстренных служб», — пишет МЧС.
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#Пермский край#Пожар#Безопасность детей
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