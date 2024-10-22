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Posted 22 октября, 05:49

Published 22 октября, 05:49

Modified 22 октября, 05:51

Updated 22 октября, 05:51

В Перми до 31 декабря ограничили движение транспорта на участке улицы Гальперина

В Перми до конца года ограничили движение на улице Гальперина

22 октября 2024, 05:49
Фото: Google maps

В Перми до 31 декабря ограничили движение транспорта на участке улицы Гальперина

Власти рекомендуют автомобилистам планировать маршрут поездки заранее.

В Перми с 00:00 21 октября до 00:00 31 декабря ограничат движение на ул. Гальперина — на участке от ул. Правобережной до СНТ «Лесная Поляна». Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, сообщает Минтранс Прикамья.

Мера введена в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сетей наружного освещения, рассказали в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».

Ведомство рекомендует водителям заранее планировать маршрут поездок.

Фото: Google maps
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#Пермь#Ограничение движения#Строительство#Безопасность дорожного движения#Автомобилисты#Гальперина#Минтранс Прикамья#Центр безопасности дорожного движения
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