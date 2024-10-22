В Перми до конца года ограничили движение на улице Гальперина

Posted 22 октября, 05:49
Published 22 октября, 05:49
Modified 22 октября, 05:51
Updated 22 октября, 05:51
В Перми с 00:00 21 октября до 00:00 31 декабря ограничат движение на ул. Гальперина — на участке от ул. Правобережной до СНТ «Лесная Поляна». Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе, сообщает Минтранс Прикамья.
Мера введена в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сетей наружного освещения, рассказали в ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края».
Ведомство рекомендует водителям заранее планировать маршрут поездок.