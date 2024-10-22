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Posted 22 октября, 05:46

Published 22 октября, 05:46

Modified 22 октября, 08:26

Updated 22 октября, 08:26

В Пермском ТРК «Семья» в ноябре откроется ещё один магазин сети modi

В Перми в ТРК «Семья» откроют ещё один магазин сети modi

22 октября 2024, 05:46
Фото: properm.ru

В Пермском ТРК «Семья» в ноябре откроется ещё один магазин сети modi

Сюжет
Дети
Он займет 170 кв. м. третьего этажа второй очереди ТРК.

Во второй половине ноября в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Семья» откроется магазин подарков и сувениров modi. Он будет находится на третьем этаже второй очереди ТРК, сообщают в администрации комплекса.

Основан магазин в 2017 году. На территории страны работает свыше 100 точек modi. Пермский филиал будет одним из самых больших магазинов в городе, он займет 170 кв. м.

«modi в „Семье“ будет особенно интересен детям, молодой аудитории и пермякам, которые занимаются оформлением дома. В modi можно найти самые разнообразные товары — от необычных канцелярских принадлежностей до стильных элементов», — сообщила в соцсети руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.
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#Недвижимость#Пермь#Дети#Подарки#Магазин#Дом#Сувениры
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