В Перми в ТРК «Семья» откроют ещё один магазин сети modi

Posted 22 октября, 05:46
Published 22 октября, 05:46
Modified 22 октября, 08:26
Updated 22 октября, 08:26
Во второй половине ноября в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) «Семья» откроется магазин подарков и сувениров modi. Он будет находится на третьем этаже второй очереди ТРК, сообщают в администрации комплекса.
Основан магазин в 2017 году. На территории страны работает свыше 100 точек modi. Пермский филиал будет одним из самых больших магазинов в городе, он займет 170 кв. м.
«modi в „Семье“ будет особенно интересен детям, молодой аудитории и пермякам, которые занимаются оформлением дома. В modi можно найти самые разнообразные товары — от необычных канцелярских принадлежностей до стильных элементов», — сообщила в соцсети руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.