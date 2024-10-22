В Пермском крае запустили координационный совет по научно-технологическому развитию

По словам руководителя дирекции кампуса Дмитрия Красильникова, основная идея концепции межвузовского кампуса заключается в сотрудничестве между вузами и научными учреждениями для достижения целей, поставленных президентом России перед регионами с высоким научным и технологическим потенциалом, включая Пермский край. При разработке научных и образовательных программ кампуса основное внимание было уделено разработке технологий и подготовке квалифицированных специалистов для приоритетных секторов экономики Пермского края, которые отражены в региональной программе НТР.