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Posted 22 октября, 07:53

Published 22 октября, 07:53

Modified 22 октября, 07:55

Updated 22 октября, 07:55

В Пермском крае запустили координационный совет по научно-технологическому развитию

В Пермском крае запустили координационный совет по научно-технологическому развитию

22 октября 2024, 07:53
Фото: properm.ru
В Пермском крае создали региональный совет по научно-технологическому развитию, руководить которым будет глава региона Дмитрий Махонин.

Целью создания совета является обеспечение сотрудничества между представителями власти, научных организаций, реального сектора экономики и общественных организаций. Совещательный орган будет заниматься формированием направлений научно-технологического развития региона, а также оказывать помощь в формировании условий для обеспечения приоритетных и наукоемких отраслей квалифицированными специалистами.

В состав совещательного органа вошли заместители председателя правительства региона Дмитрий Самойлов и Алексей Чибисов, главы профильных министерств, представители советов ректоров и директоров колледжей, руководители промышленных компаний, научные работники, эксперты, депутаты Заксобрания, директор Департамента стратегического развития Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Юрий Казаков.

Ранее Пермский край стал участником пилотного проекта Минобрнауки России по созданию комплексных государственных программ в области НТР. В данном проекте участвуют 20 регионов Российской Федерации.

В конце сентября была утверждена комплексная программа «Научное-технологическое развитие Пермского края». Целью ее реализации является развитие кадрового потенциала, обеспечение баланса профессиональных ресурсов для высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики региона.

Для удовлетворения кадровых нужд ключевых секторов экономики в мероприятия региональной программы НТР включены профессиональная ориентация и мероприятия по улучшению инфраструктуры образовательных учреждений, а также региональная поддержка их участия в приоритетных и прорывных федеральных и краевых инициативах.

Следует подчеркнуть, что одним из главных инструментов государственной программы НТР Пермского края выступает межвузовский кампус «Будущее Пармы», который создается в рамках национального проекта «Наука и университеты».

По словам руководителя дирекции кампуса Дмитрия Красильникова, основная идея концепции межвузовского кампуса заключается в сотрудничестве между вузами и научными учреждениями для достижения целей, поставленных президентом России перед регионами с высоким научным и технологическим потенциалом, включая Пермский край. При разработке научных и образовательных программ кампуса основное внимание было уделено разработке технологий и подготовке квалифицированных специалистов для приоритетных секторов экономики Пермского края, которые отражены в региональной программе НТР.

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