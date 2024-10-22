В пермской гимназии на ребенка упал физкультурный мат

Информация о происшествии появилась сегодня в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». Все произошло 21 октября, рассказали Properm.ru в мэрии Перми. На перемене шестиклассники играли, прыгая на мат, стоящий у стены. Мальчики просили одноклассниц толкнуть мат на них. В результате один ребенок пострадал.