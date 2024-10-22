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Posted 22 октября, 08:11

Published 22 октября, 08:11

Modified 22 октября, 08:13

Updated 22 октября, 08:13

В пермской гимназии на ребенка упал физкультурный мат

В пермской гимназии на ребенка упал физкультурный мат

22 октября 2024, 08:11
Фото: 1MI
Сюжет
Детский мир
Мальчик находится в больнице.

В гимназии №7 на мальчика упал физкультурный мат. Ребенка госпитализировали.

Информация о происшествии появилась сегодня в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». Все произошло 21 октября, рассказали Properm.ru в мэрии Перми. На перемене шестиклассники играли, прыгая на мат, стоящий у стены. Мальчики просили одноклассниц толкнуть мат на них. В результате один ребенок пострадал.

Дежурный администратор и учитель вызвали скорую и связались с родителями пострадавшего парня. Подростка госпитализировали, ему диагностировали ушиб нижней части спины и таза.

По данным краевого Минздрава, состояние школьника оценивают как среднее, ближе к удовлетворительному.

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#Детский мир#Пострадал ребенок#Школы#Школы перми
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