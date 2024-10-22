В пермской гимназии на ребенка упал физкультурный мат

Posted 22 октября, 08:11
Published 22 октября, 08:11
Modified 22 октября, 08:13
Updated 22 октября, 08:13
В гимназии №7 на мальчика упал физкультурный мат. Ребенка госпитализировали.
Информация о происшествии появилась сегодня в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости». Все произошло 21 октября, рассказали Properm.ru в мэрии Перми. На перемене шестиклассники играли, прыгая на мат, стоящий у стены. Мальчики просили одноклассниц толкнуть мат на них. В результате один ребенок пострадал.
Дежурный администратор и учитель вызвали скорую и связались с родителями пострадавшего парня. Подростка госпитализировали, ему диагностировали ушиб нижней части спины и таза.
По данным краевого Минздрава, состояние школьника оценивают как среднее, ближе к удовлетворительному.