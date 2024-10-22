В Прикамье мужчина разжег мангал и обжег своего двухлетнего сына

В итоге из-за неосторожности мужчины бензин воспламенился, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сам виновник пожара и и его маленький ребенок получили ожоги различной степени тяжести. Сотрудники госпожнадзора привлекли жителя Прикамья к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.