В Прикамье мужчина разжег мангал и обжег своего двухлетнего сына

Posted 22 октября, 10:04
Published 22 октября, 10:04
Modified 22 октября, 10:06
Updated 22 октября, 10:06
Житель Большесосновского округа оштрафован за причинение вреда здоровью своему двухлетнему сыну. В августе текущего года мужчина решил разжечь мангал на придомовой территории и для этого использовал бензин.
В итоге из-за неосторожности мужчины бензин воспламенился, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сам виновник пожара и и его маленький ребенок получили ожоги различной степени тяжести. Сотрудники госпожнадзора привлекли жителя Прикамья к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.
В МЧС настоятельно рекомендуют пермякам соблюдать требования пожарной безопасности при использовании открытого огня, не размещать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости рядом с очагом горения, а при обнаружении пожара немедленно позвонить по телефонам 01, 101 или 112.