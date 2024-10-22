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Posted 22 октября, 10:04

Published 22 октября, 10:04

Modified 22 октября, 10:06

Updated 22 октября, 10:06

Житель Прикамья оштрафован на 40 тыс. рублей за ожоги двухлетнего сына

В Прикамье мужчина разжег мангал и обжег своего двухлетнего сына

22 октября 2024, 10:04
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

Житель Прикамья оштрафован на 40 тыс. рублей за ожоги двухлетнего сына

Сюжет
Детский мир
В МЧС просят жителей осторожно обращаться с огнем.

Житель Большесосновского округа оштрафован за причинение вреда здоровью своему двухлетнему сыну. В августе текущего года мужчина решил разжечь мангал на придомовой территории и для этого использовал бензин.

В итоге из-за неосторожности мужчины бензин воспламенился, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Сам виновник пожара и и его маленький ребенок получили ожоги различной степени тяжести. Сотрудники госпожнадзора привлекли жителя Прикамья к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

В МЧС настоятельно рекомендуют пермякам соблюдать требования пожарной безопасности при использовании открытого огня, не размещать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости рядом с очагом горения, а при обнаружении пожара немедленно позвонить по телефонам 01, 101 или 112.

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