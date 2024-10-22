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Posted 22 октября, 11:20

Published 22 октября, 11:20

Modified 22 октября, 11:22

Updated 22 октября, 11:22

В Пермском крае 21 октября в деревне Мясниково на пожаре погиб мужчина

В Прикамье в деревне Мясниково на пожаре погиб мужчина

22 октября 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае 21 октября в деревне Мясниково на пожаре погиб мужчина

По факту инцидента идет проверка.

В деревне Мясниково на ул. Дачная на пожаре погиб мужчина. Об инциденте в Кунгурском муниципальном округе рассказала корреспонденту Properm.ru в пресс-службе МЧС Прикамья.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы 21 октября в 6:32. На место прибыли пять единиц пожарной техники и 17 спасателей. Выяснилось, что горел жилой дом и надворные постройки.

Площадь пожара — 146 кв. м. До прибытия пожарных из дома был эвакуирован один человек. Локализовано возгорание в 6:49, ликвидировано — в 6:57 минут.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается.

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#Пожар#Ликвидация#Локализация#Кунгурский муниципальный округ
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