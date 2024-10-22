В Прикамье в деревне Мясниково на пожаре погиб мужчина

Posted 22 октября, 11:20
Published 22 октября, 11:20
Modified 22 октября, 11:22
Updated 22 октября, 11:22
В деревне Мясниково на ул. Дачная на пожаре погиб мужчина. Об инциденте в Кунгурском муниципальном округе рассказала корреспонденту Properm.ru в пресс-службе МЧС Прикамья.
Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы 21 октября в 6:32. На место прибыли пять единиц пожарной техники и 17 спасателей. Выяснилось, что горел жилой дом и надворные постройки.
Площадь пожара — 146 кв. м. До прибытия пожарных из дома был эвакуирован один человек. Локализовано возгорание в 6:49, ликвидировано — в 6:57 минут.
Проводится проверка, причина пожара устанавливается.