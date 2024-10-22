В школах Перми установили камеры в туалетах

Posted 22 октября, 06:35
Published 22 октября, 06:35
Modified 22 октября, 07:01
Updated 22 октября, 07:01
Ученики трех школ Перми пожаловались на камеры в туалетах образовательных учреждений. Таким образом якобы борются с курением, пишет Ural Mash.
Ученикам школы №77 обещали, что в обзор камеры попадет только зона рядом с умывальником, но дети говорят, что наблюдением установили прямо напротив кабинок. Жалуются на камеры также подростки из 116-й школы и лицея «ВЕКТОРиЯ».
Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию. Там обещали уточнить информацию.
UPD. Как сообщили в городском департаменте образования, камеры видеонаблюдения в школах №42, №77, №116 установлены только на входе в туалетные комнаты и направлены на дверь. Установка камер требуется для контроля норм внутреннего поведения в образовательных учреждениях (контроль курения, в том числе электронных сигарет). В зону наблюдения камер не входят туалетные кабинки.