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Posted 22 октября, 06:35

Published 22 октября, 06:35

Modified 22 октября, 07:01

Updated 22 октября, 07:01

В школах Перми установили камеры в туалетах

В школах Перми установили камеры в туалетах

22 октября 2024, 06:35
Фото: 1MI
Сюжет
Детский мир
Это объясняют борьбой с курением.

Ученики трех школ Перми пожаловались на камеры в туалетах образовательных учреждений. Таким образом якобы борются с курением, пишет Ural Mash.

Ученикам школы №77 обещали, что в обзор камеры попадет только зона рядом с умывальником, но дети говорят, что наблюдением установили прямо напротив кабинок. Жалуются на камеры также подростки из 116-й школы и лицея «ВЕКТОРиЯ».

Корреспондент Properm.ru направил запрос в мэрию. Там обещали уточнить информацию.

UPD. Как сообщили в городском департаменте образования, камеры видеонаблюдения в школах №42, №77, №116 установлены только на входе в туалетные комнаты и направлены на дверь. Установка камер требуется для контроля норм внутреннего поведения в образовательных учреждениях (контроль курения, в том числе электронных сигарет). В зону наблюдения камер не входят туалетные кабинки.

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#Детский мир#Школы#Камеры#Камеры наблюдения#Школы перми
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