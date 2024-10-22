В школах Перми установили камеры в туалетах

UPD. Как сообщили в городском департаменте образования, камеры видеонаблюдения в школах №42, №77, №116 установлены только на входе в туалетные комнаты и направлены на дверь. Установка камер требуется для контроля норм внутреннего поведения в образовательных учреждениях (контроль курения, в том числе электронных сигарет). В зону наблюдения камер не входят туалетные кабинки.