В Швейцарии прекратили дело против миллиардера из Перми из-за ареста арт-дилера

«Мы с удовлетворением сообщаем о прекращении, как и ожидалось, уголовного дела, возбужденного в 2017 году прокуратурой Швейцарской Конфедерации в отношении нашего клиента. Его подозревали в предполагаемых „действиях, незаконно совершенных в интересах иностранного государства“, в соответствии со статьей 271 Уголовного кодекса за то, что он якобы заставил гражданина Швейцарии приехать в Монако, чтобы тот был задержан полицией княжества», — приводит издание текст заявления.