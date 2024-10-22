В Швейцарии прекратили дело против миллиардера из Перми из-за ареста арт-дилера

Posted 22 октября, 13:30
Published 22 октября, 13:30
Modified 22 октября, 13:32
Updated 22 октября, 13:32
Прокуратура Швейцарии прекратила уголовное преследование миллиардера из Перми и бывшего бенефициара «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева, в связи с арестом в Монако швейцарского арт-дилера Ива Бувье, говорится в заявлении адвокатов бизнесмена Сандрин Жиру и Бенуа Морон. О поступившем заявлении сообщают журналисты редакции РБК.
«Мы с удовлетворением сообщаем о прекращении, как и ожидалось, уголовного дела, возбужденного в 2017 году прокуратурой Швейцарской Конфедерации в отношении нашего клиента. Его подозревали в предполагаемых „действиях, незаконно совершенных в интересах иностранного государства“, в соответствии со статьей 271 Уголовного кодекса за то, что он якобы заставил гражданина Швейцарии приехать в Монако, чтобы тот был задержан полицией княжества», — приводит издание текст заявления.
В феврале 2015 года арт-дилер Ив Бувье, ехал на встречу с Рыболовлевым в Монако. Планировалось обсудить покупку новых произведений искусства. Но его арестовали полицейские. Тогда Рыболовлев обвинил дилера в завышении платы примерно на 1 млрд долларов за полотна Леонардо да Винчи, Рене Магритта. Судебные разбирательства длятся до сих пор.
В 2019 году суд Монако прекратил разбирательства по делу Бувье, указав, что расследование велось предвзято. В конце 2018 года сам Рыболовлев оказался фигурантом дела о коррупции и торговле влиянием в Монако. В рамках разбирательств между ним и Бувье суду были переданы данные с телефона юриста бизнесмена Татьяны Бершеды, которые свидетельствовали о хороших связях Бершеды с властями Монако, что якобы могло использоваться для преследования Бувье.
В июле 2020 года апелляция Рыболовлева по делу Бувье была отклонена. В январе 2021-го прокуратура Женевы прекратила расследование по делу бизнесмена.
В апреле 2021 года стало известно, что в отношении Рыболовлева возбудили дела об использование ложных предлогов или угроз для вывоза человека за границу для передачи его иностранным властям. Дело было возбуждено в феврале, его подробности не раскрываются, писало тогда издание Bloomberg.