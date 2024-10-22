Власти расторгли контракт на проектирование «Дома музыки» на Заводе Шпагина

ООО «Росинтсталпроект» в ходе торгов предложило спроектировать проект за 61 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составила около 70 млн рублей. Работы планировалось выполнить до 15 декабря 2025 года. На территории «Дома музыки» должны появиться большой зал на 1 тыс. человек и малый зал на 100 человек, а также фойе, гардероб, сувенирная лавка и кафе. Общая площадь нового пространства после реконструкции составит около 6,5 тыс. кв. м.