Власти расторгли контракт на проектирование «Дома музыки» на Заводе Шпагина

Posted 22 октября, 14:38
Published 22 октября, 14:38
Modified 22 октября, 14:40
Updated 22 октября, 14:40
Власти Пермского края расторгли контракт с ООО «Росинтсталпроект» из Новосибирска. Компания должна была спроектировать универсальный театрально-музыкальный комплекс «Дом музыки», который разместится в бывшем цехе №4 завода Шпагина (здание «Литера А»).
Издание «Новый компаньон» со ссылкой на Минстрой Прикамья пишет, что после более подробного изучения документации и технических особенностей будущего комплекса подрядчик предложил заказчику расторгнуть договор. Контракт перестал действовать по соглашению сторон. Региональные власти направили предложение о заключении контракта второму участнику аукциона. По информации источника «Нового компаньона», это казанское ООО «Совместное проектирование». Организация пока не ответила на предложение чиновников.
ООО «Росинтсталпроект» в ходе торгов предложило спроектировать проект за 61 млн рублей. Начальная (максимальная) цена контракта составила около 70 млн рублей. Работы планировалось выполнить до 15 декабря 2025 года. На территории «Дома музыки» должны появиться большой зал на 1 тыс. человек и малый зал на 100 человек, а также фойе, гардероб, сувенирная лавка и кафе. Общая площадь нового пространства после реконструкции составит около 6,5 тыс. кв. м.