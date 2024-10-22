properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 07:28

Published 22 октября, 07:28

Modified 22 октября, 07:30

Updated 22 октября, 07:30

Завершился ремонт автодороги Кунгур — Соликамск в Губахинском округе Прикамья

Завершился ремонт автодороги Кунгур — Соликамск в Губахинском округе Прикамья

22 октября 2024, 07:28
Фото: mintrans.permkrai.ru
В Губахинском муниципальном округе Пермского края закончился ремонт объекта на региональной автодороге Кунгур — Соликамск. Участок восстанавливало ООО «СК „Химспецстрой“ в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“.
Фото: mintrans.permkrai.ru

Всего было отремонтировано более 4,5 километра дорожного покрытия. Проверка на участке уже проведена. Комиссия включала членов Управления автодорог и транспорта Пермского края, регионального минтранса, общественников, сотрудников ГИБДД и представителей самого подрядчика. Обновленная транспортная артерия связывает важные предприятия и жилые районы Прикамья.

В ходе проверки оценивались соответствие выполненных работ техническим нормам и требованиям, установленным договором и нормативными документами, а также полнота и качество представленной документации. По итогам обследования было принято решение о готовности объекта к эксплуатации.

Реализация проекта позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, а также улучшить транспортную доступность для жителей и предприятий региона.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика