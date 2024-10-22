Завершился ремонт автодороги Кунгур — Соликамск в Губахинском округе Прикамья

Всего было отремонтировано более 4,5 километра дорожного покрытия. Проверка на участке уже проведена. Комиссия включала членов Управления автодорог и транспорта Пермского края, регионального минтранса, общественников, сотрудников ГИБДД и представителей самого подрядчика. Обновленная транспортная артерия связывает важные предприятия и жилые районы Прикамья.