Завершился ремонт автодороги Кунгур — Соликамск в Губахинском округе Прикамья

Posted 22 октября, 07:28
Published 22 октября, 07:28
Modified 22 октября, 07:30
Updated 22 октября, 07:30
Всего было отремонтировано более 4,5 километра дорожного покрытия. Проверка на участке уже проведена. Комиссия включала членов Управления автодорог и транспорта Пермского края, регионального минтранса, общественников, сотрудников ГИБДД и представителей самого подрядчика. Обновленная транспортная артерия связывает важные предприятия и жилые районы Прикамья.
В ходе проверки оценивались соответствие выполненных работ техническим нормам и требованиям, установленным договором и нормативными документами, а также полнота и качество представленной документации. По итогам обследования было принято решение о готовности объекта к эксплуатации.
Реализация проекта позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, а также улучшить транспортную доступность для жителей и предприятий региона.