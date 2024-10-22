Житель Пермского края «заминировал» автовокзал в Кизеле. Как его наказали

Posted 22 октября, 10:23
Published 22 октября, 10:23
Modified 22 октября, 10:25
Updated 22 октября, 10:25
Губахинский городской суд признал жителя Пермского края виновным в распространении заведомо ложного сообщения об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Мужчина позвонил в единую диспетчерскую службу региона и сообщил, что автовокзал в Кизеле якобы заминирован. Информация оказалась ложной.
Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. В октябре текущего года суд рассмотрел материалы дела и приговорил виновного к двум годам заключения. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.