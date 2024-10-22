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Posted 22 октября, 10:23

Published 22 октября, 10:23

Modified 22 октября, 10:25

Updated 22 октября, 10:25

Житель Прикамья осужден за ложное сообщение о минировании автовокзала в Кизеле

Житель Пермского края «заминировал» автовокзал в Кизеле. Как его наказали

22 октября 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney

Житель Прикамья осужден за ложное сообщение о минировании автовокзала в Кизеле

Сюжет
ФСБ
Мужчина рассказал экстренным службам, что в здании якобы находится взрывное устройство.

Губахинский городской суд признал жителя Пермского края виновным в распространении заведомо ложного сообщения об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Мужчина позвонил в единую диспетчерскую службу региона и сообщил, что автовокзал в Кизеле якобы заминирован. Информация оказалась ложной.

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. В октябре текущего года суд рассмотрел материалы дела и приговорил виновного к двум годам заключения. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Терроризм#ФСБ#Губаха#Лжеминирование#Кизел
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