Житель Пермского края «заминировал» автовокзал в Кизеле. Как его наказали

Сотрудники УФСБ России по Пермскому краю возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело. В октябре текущего года суд рассмотрел материалы дела и приговорил виновного к двум годам заключения. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима, сообщают в пресс-службе регионального УФСБ.