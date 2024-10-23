Черного лесоруба из Кудымкара оставили на свободе за вырубку деревьев на миллион

Posted 23 октября, 16:52
Published 23 октября, 16:52
Modified 23 октября, 16:54
Updated 23 октября, 16:54
Кудымкарский городской суд приговорил руководителю местного сельхозпредприятия к условному наказанию. Его признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (по ч. 3 ст. 260 УК РФ).
Суд установил, что весной 2023 года глава сельхозкооператива распорядился, чтобы его подчиненные вырубили деревья. При этом необходимые разрешительные документы отсутствовали. В результате незаконных действий лесному фонду был причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей. В ходе следствия аграрий частично возместил 700 тыс. рублей ущерба.
Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскали более 300 тыс. рублей — оставшуюся сумму причиненного материального ущерба. Приговор суда в законную силу не вступил.