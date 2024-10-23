Черного лесоруба из Кудымкара оставили на свободе за вырубку деревьев на миллион

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также с него взыскали более 300 тыс. рублей — оставшуюся сумму причиненного материального ущерба. Приговор суда в законную силу не вступил.