Четыре деревни и села Прикамья лишатся телевидения и радио

Posted 23 октября, 05:51
Published 23 октября, 05:51
Modified 23 октября, 05:53
Updated 23 октября, 05:53
В четырех населенных пунктах Прикамья будут отключать телерадиовещание на следующей неделе, с 28 октября по 3 ноября. В пресс-службе краевого радиотелевизионного передающего центра рассказали, что график неудобств выглядит следующим образом:
Иногда бытовые неудобства не ограничиваются только отсутствием возможности посмотреть телевизор — ранее Properm.ru писали о десятках домов, которые на этой неделе в Перми останутся без воды.