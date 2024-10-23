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Posted 23 октября, 05:51

Published 23 октября, 05:51

Modified 23 октября, 05:53

Updated 23 октября, 05:53

Часть жителей Пермского края останется без телевидения и радио

Четыре деревни и села Прикамья лишатся телевидения и радио

23 октября 2024, 05:51
Фото: ideogram.ai

Часть жителей Пермского края останется без телевидения и радио

Отключения будут относительно недолгими.

В четырех населенных пунктах Прикамья будут отключать телерадиовещание на следующей неделе, с 28 октября по 3 ноября. В пресс-службе краевого радиотелевизионного передающего центра рассказали, что график неудобств выглядит следующим образом:

  • деревня Шумиха — цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 28 октября с 11:00 до 17:00;
  • поселок Тюш — цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 28 октября с 09:00 до 17:00;
  • село Бияваш — цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 30 октября с 12:00 до 18:00;
  • село Воскресенское — цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 01 ноября с 11:00 до 17:00.

Иногда бытовые неудобства не ограничиваются только отсутствием возможности посмотреть телевизор — ранее Properm.ru писали о десятках домов, которые на этой неделе в Перми останутся без воды.

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#Общество#Пермь#Радио#Телевидение
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