properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 11:43

Published 23 октября, 11:43

Modified 23 октября, 11:45

Updated 23 октября, 11:45

Член СПЧ и профессор ПГНИУ Татьяна Марголина стала экспертом Минюста РФ

Член СПЧ и профессор ПГНИУ Татьяна Марголина стала экспертом Минюста РФ

23 октября 2024, 11:43
Фото: Telegram-канал Совета по правам человека

Член СПЧ и профессор ПГНИУ Татьяна Марголина стала экспертом Минюста РФ

Сюжет
ПГНИУ
Первое заседание участников рабочей группы состоялось в сентябре.

Член Совета по правам человека при Президенте РФ, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного университета (ПГНИУ) Татьяна Марголина стала экспертом Минюста России. Она вошла в состав рабочей группы по совершенствованию нормативного регулирования института медиации в РФ.

Как сообщает пресс-служба ПГНИУ, рабочая группа была создана по итогам профильной сессии «Давай мириться: медиация или „медитация“?», которая прошла на XII Петербургском международном юридическом форуме в июне. В состав группы вошли представители профессионального сообщества, бизнеса и ведущих вузов страны. Первое заседание участников состоялось в сентябре этого года. На нем был рассмотрен разработанный Минюстом России проект федерального закона, направленный на совершенствование института медиации в нашей стране.

В текущем году по инициативе Татьяны Марголиной и ее коллег Прикамье стало первым в России регионом, где принята Концепция развития медиации и примирительных процедур. Кроме того, профессор ПГНИУ является экспертом и одним из создателей «Школы доброжелательных отношений» в Пермском крае. В ходе проекта учителя пермских школ и детских садов при поддержке ученых ПГНИУ учатся создавать комфортную образовательную среду.

Читайте также:
Владимир Путин наградил пермского ученого орденом «За заслуги перед Отечеством»С домашними животными и для всех пермяков. В ПГНИУ пройдет «Кампус фест»Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль
#Общество#ПГНИУ#Пермь#Марголина#Минюст#Татьяна марголина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика