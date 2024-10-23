Член СПЧ и профессор ПГНИУ Татьяна Марголина стала экспертом Минюста РФ

Как сообщает пресс-служба ПГНИУ, рабочая группа была создана по итогам профильной сессии «Давай мириться: медиация или „медитация“?», которая прошла на XII Петербургском международном юридическом форуме в июне. В состав группы вошли представители профессионального сообщества, бизнеса и ведущих вузов страны. Первое заседание участников состоялось в сентябре этого года. На нем был рассмотрен разработанный Минюстом России проект федерального закона, направленный на совершенствование института медиации в нашей стране.