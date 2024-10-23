Член СПЧ и профессор ПГНИУ Татьяна Марголина стала экспертом Минюста РФ

Posted 23 октября, 11:43
Published 23 октября, 11:43
Modified 23 октября, 11:45
Updated 23 октября, 11:45
Член Совета по правам человека при Президенте РФ, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного университета (ПГНИУ) Татьяна Марголина стала экспертом Минюста России. Она вошла в состав рабочей группы по совершенствованию нормативного регулирования института медиации в РФ.
Как сообщает пресс-служба ПГНИУ, рабочая группа была создана по итогам профильной сессии «Давай мириться: медиация или „медитация“?», которая прошла на XII Петербургском международном юридическом форуме в июне. В состав группы вошли представители профессионального сообщества, бизнеса и ведущих вузов страны. Первое заседание участников состоялось в сентябре этого года. На нем был рассмотрен разработанный Минюстом России проект федерального закона, направленный на совершенствование института медиации в нашей стране.
В текущем году по инициативе Татьяны Марголиной и ее коллег Прикамье стало первым в России регионом, где принята Концепция развития медиации и примирительных процедур. Кроме того, профессор ПГНИУ является экспертом и одним из создателей «Школы доброжелательных отношений» в Пермском крае. В ходе проекта учителя пермских школ и детских садов при поддержке ученых ПГНИУ учатся создавать комфортную образовательную среду.