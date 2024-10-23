Дело о взятке бывшему контрразведчику из Перми начнут рассматривать через неделю

Posted 23 октября, 13:59
Published 23 октября, 13:59
Modified 23 октября, 14:08
Updated 23 октября, 14:08
Новый виток рассмотрения в Первой инстанции уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ФСБ Григория Царегородцева начнется 28 октября. Первое заседание по делу о мошенничестве назначено на 28 октября, дело будет рассматривать заместитель председателя гарнизонного суда Никита Трифонов, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции.
13 августа апелляционная инстанция Центрального окружного военного суда отменила приговор Пермского военного гарнизонного суда и вернула материалы дела на новое рассмотрение в другом составе суда.
15 апреля бывший контрразведчик Григорий Царегородцев был признан виновным в получении взятки от хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. О взятках сотруднику спецслужбы они сами рассказали во время расследования уголовного дела «русских хакеров». В качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф на сумму 320 млн рублей и конфискация в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Суд также лишил его воинского звания майор.
По мнению следствия он с 2015 года получил от хакерской группировки 160 млн рублей — за попустительство по службе. Этого бывший сотрудник спецслубы не признавал, утверждая, что совершил мошенничество — деньги у хакеров взял, но никаких действий не совершал.
Ковалев и Гилев, а также их «коллеги» — хакеры также были осуждены в апреле этого года, но в Москве. Сейчас в Мосгорсуде рассматривается апелляционное представление прокуратуры на приговор, как чрезвычайно мягкий и апелляционные жалобы осужденных. Ковалев, Гилев, а также гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский, сотрудник «Транстехкома» Артем Быстрых, владелец пермской компании «Гет-Нэт» Артем Зайцев и безработный Ярослав Соловьев также были осуждены в апреле Савеловским судом в Москве. Реальные сроки наказания получили только Зайцев и Ковалев, они и пытаются обжаловать приговор.
Одновременно с тем между Зайцевым и Ковалевым идут экономические споры о долях в компании «Гет-Нэт». Первая инстанция удовлетворила требования бывшей жены Ковалева о возмещении ей 65 млн рублей стоимости долей в предприятии. Зайцев дошел до Верховного суда РФ в попытках обжаловать решение, он пытается убедить суд, что отдал часть бизнеса Ковалевым под давлением при участии Царегородцева. Жалоба Зайцева поступила в кассационную коллегию ВС РФ, но к рассмотрению не принята. Также откладываются заседания по иску о банкротстве «Гет-Нэт», поскольку в каждом заседании представитель Зайцева ходатайствует о рассмотрении дела в присутствии находящегося в СИЗО хакера.