Дело о взятке бывшему контрразведчику из Перми начнут рассматривать через неделю

Ковалев и Гилев, а также их «коллеги» — хакеры также были осуждены в апреле этого года, но в Москве. Сейчас в Мосгорсуде рассматривается апелляционное представление прокуратуры на приговор, как чрезвычайно мягкий и апелляционные жалобы осужденных. Ковалев, Гилев, а также гендиректор кинокомпании «Саратовфильм» Денис Пачевский, сотрудник «Транстехкома» Артем Быстрых, владелец пермской компании «Гет-Нэт» Артем Зайцев и безработный Ярослав Соловьев также были осуждены в апреле Савеловским судом в Москве. Реальные сроки наказания получили только Зайцев и Ковалев, они и пытаются обжаловать приговор.