Филиал «ПМУ» 24 октября представит самые интересные вакансии

Посещение стенда филиала «ПМУ» будет интересно жителям Пермского края, ищущим работу, а также тем, кто стремится к стабильности и карьерному росту. Там можно будет задать все интересующие вопросы, заполнить анкету соискателя и договориться о собеседовании.