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Posted 23 октября, 09:26

Published 23 октября, 09:26

Modified 23 октября, 09:27

Updated 23 октября, 09:27

Из туалетов пермских школ обещали убрать камеры

Из туалетов пермских школ обещали убрать камеры

23 октября 2024, 09:26
Фото: 1MI
Сюжет
Детский мир
Камера над писсуаром оказалась муляжом.

После того, как информация о камерах в школьных туалетах попала в СМИ, власти Перми пообещали убрать видеонаблюдение в санузлах. Об этом со ссылкой на депобр сообщает 59.ru.

Напомним, ученики трех школ — № 77, 42 и 116 — пожаловались на камеры в туалетах. С помощью видеонаблюдения образовательные учреждения боролись с курением. После скандала в СМИ камеры обещали убрать. Кроме того, как говорят в мэрии, в гимназии №1, где камеру установили над писсуарами, на самом деле висел муляж — его убрали 22 октября.

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#Детский мир#Школы#Школы перми
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