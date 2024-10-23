Из туалетов пермских школ обещали убрать камеры

Напомним, ученики трех школ — № 77, 42 и 116 — пожаловались на камеры в туалетах. С помощью видеонаблюдения образовательные учреждения боролись с курением. После скандала в СМИ камеры обещали убрать. Кроме того, как говорят в мэрии, в гимназии №1, где камеру установили над писсуарами, на самом деле висел муляж — его убрали 22 октября.